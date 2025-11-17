hoții care au prădat o biserică din copșa mică, prinși de un polițist din blaj, aflat în timpul liber

Hoții care au prădat ieri, 16 noiembrie o biserică din localitatea sibiană Copșa Mică au fost prinși pe strada Eroilor din municipiul Blaj.

Agentul principal de poliție Ursu Vlad, din cadrul Poliției Municipiului Blaj, a dat dovadă de vigilență chiar în timpul său liber. Acesta a observat doi bărbați care i s-au părut familiari.

Cei doi suspecți, în vârstă de 19 și 28 de ani, fuseseră anterior identificați în fotografii distribuite de Poliția Orașului Copșa Mic din județul Sibiu, în cadrul anchetei privind pătrunderea ilegală într-o biserică din localitate. Din locația respectivă, cei doi ar fi sustras bunuri estimate la aproximativ 6.000 de euro.

agentul Ursu Vlad din cadrul Poliției Municipiului Blaj

Fără a ezita, agentul Ursu Vlad a intervenit și a solicitat sprijin colegilor săi, pentru ca suspecții să fie conduși la sediul poliției. Ulterior, cei doi bărbați au fost preluați de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică, pentru luarea măsurilor legale.

Agentul principal Ursu Vlad activează în poliție din 2018, după absolvirea Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, și exemplifică prin acest gest importanța vigilenței și profesionalismului, chiar și în afara serviciului.