încă o creșă nouă în sibiu! lucrările au început pe calea poplăcii și va avea 70 de locuri

Veste bună, o nouă creșă va fi construită în Sibiu. Autoritățile au emis DEJA ordinul de începere a lucrărilor pentru unitatea de pe Calea Poplăcii, care va avea 70 de locuri.

Clădirea va fi realizată de Compania Națională de Investiții, cu fonduri europene nerambursabile din PNRR, pe un teren de 3.700 mp pus la dispoziție de Primăria Sibiu.

“Se vor crea aici locuri pentru încă 70 de copii. Reamintesc că o creșă este deja în construcție și pe str. Viitorului, urmând să ofere 110 locuri. O altă creșă, cu 30 de locuri, o construim în Piața Cluj. Prin urmare, de anul viitor vom oferi micuților antepreșcolari 210 locuri noi.” a declarat Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu

Odată finalizată adaptarea proiectului tehnic standard la terenul disponibil în Sibiu, CNI a emis ordinul de începere a lucrărilor propriu-zise de construcție, începând cu data de 17 noiembrie. Până în mai 2026, se va construi pe Calea Poplăcii o clădire cu parter, în suprafață de 1.800 de mp, structurată pe 3 nuclee: corpul dedicat copiilor și procesului educațional, corpul administrativ cu zona de acces și cel tehnico-gospodăresc, care va include bucătăria și dependințele, spălătoria, călcătoria, biberoneria și alte spații administrative. Imobilul va consuma energie verde generată de panouri fotovoltaice și panouri solare.

Creșa va consta în 7 dormitoare, 4 camere de joacă, un spațiu multifuncțional pentru luat masa, un vestiar filtru, o zonă de primire cu un spațiu pentru depozitarea cărucioarelor, un cabinet medical cu izolator și grupuri sanitare, inclusiv unul pentru persoane cu dizabilități.

Pe restul terenului se vor amenaja spații verzi în suprafață de 1.200 mp și locuri de joacă pavate cu tartan pe aproape 300 mp. De asemenea, se vor crea alei și trotuare care să asigure circulația. Proiectul prevede amenajarea a 11 locuri de parcare, din care 2 vor fi destinate persoanelor cu dizabilități.

Valoarea totală a investiției se ridică la 17,26 milioane lei, din care suma care va fi asigurată prin PNRR este de 13,98 milioane lei, iar restul va fi asigurat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.