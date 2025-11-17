incendiu violent în avrig la 3 dimineața: flăcări uriașe au cuprins acoperișul unei case

În noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 03:30, pompierii din Avrig au fost solicitați să intervină de urgență pe strada Ceferiștilor din localitate, după ce un incendiu a cuprins o gospodărie.

La intervenție au fost trimise două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, flăcările ardeau violent acoperișul unei anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, precum și aproape jumătate din acoperișul locuinței, estimat la circa 150 de metri pătrați.

Echipajele de pompieri au acționat rapid, reușind să împiedice propagarea incendiului la restul casei și să protejeze interiorul locuinței, care nu a suferit pagube.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

“Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit produs la un cablu defect de la sistemul de supraveghere video al gospodăriei.” a transmis purtătorul de cuvânt al ISU SIBIU, Slt. Andreea Ștefan