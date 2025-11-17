intervenție ca la carte: un jandarm sibian aflat în timpul liber, a prins un hoț care furase o jucărie și un complice care avea droguri la el

Ieri, 16 noiembrie 2025, în jurul orei 14:30, un jandarm sibian aflat în timpul liber a observat, în parcarea unui magazin de pe strada Aleea Seviș din municipiu, trei bărbați cu un comportament suspect.

„Am remarcat că aceștia se comportau neobișnuit și am considerat important să-i urmăresc pentru a preveni eventuale incidente care ar fi putut pune în pericol siguranța publică”, a declarat jandarmul.

La scurt timp, unul dintre cei trei a intrat în magazin, a luat o jucărie și a ieșit fără să plătească. Jandarmul a intervenit imediat, iar tânărul, în vârstă de 22 de ani, originar din județul Sibiu, a fost imobilizat după ce a încercat să fugă. Acesta a fost predat polițiștilor, iar verificările au arătat că purta un sistem electronic de supraveghere, ca urmare a unui ordin de protecție emis anterior împotriva sa.

Cei doi însoțitori, unul din Sibiu și celălalt din județul Mureș, au încercat și ei să se sustragă, dar au fost identificați rapid de jandarm și de un echipaj de poliție. În urma controlului, asupra unuia dintre aceștia a fost descoperit un plic cu o substanță vegetală verde-oliv, posibil droguri.

„Colaborarea între jandarm și poliție a fost esențială pentru ca toți cei implicați să fie identificați rapid, iar incidentul să fie gestionat fără a pune în pericol alte persoane”, a precizat I.J.J. Sibiu.