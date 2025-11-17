întrerupere a apei în ocna sibiului: cei de la apă canal fac lucrări la rezervoare

Apă Canal Sibiu informează locuitorii din Ocna Sibiului că joi, 20 noiembrie 2025, între orele 8:00 și 16:00, vor fi efectuate lucrări de igienizare a rezervorului de înmagazinare a apei potabile care alimentează localitatea.
Acțiunile sunt planificate pentru a menține standardele de calitate a apei, conform prevederilor legale în vigoare. La reluarea furnizării, apa poate prezenta temporar valori mai ridicate ale turbidității.
Pentru a asigura necesarul minim de apă în acest interval, va fi disponibilă o cisternă cu apă menajeră, la cerere, pentru locuitori.
Informații suplimentare pot fi obținute apelând Call Center – 0269 962 sau Dispecerat – 0269 222 777.
