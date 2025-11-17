jaf în biserica din copșa mică: prejudiciu de peste 6.000 de euro și 2 tineri din alba, reținuți

Ieri, 16 noiembrie, doi bărbați de 19 și 28 de ani, din județul Alba, au fost reținuți de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică, fiind bănuiți că ar fi pătruns într-o biserică din Copșa Mică de unde ar fi sustras bunuri în valoare de aproximativ 6.000 de euro.

Mai exact, în jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică au fost sesizați de către o localnică de 67 de ani, despre faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns într-o biserică din localitate, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

În urma sesizării, au fost identificați doi tineri, de 19 și 28 de ani, ambii domiciliați în județul Alba, care, în noaptea de 15/16 noiembrie au pătruns fără drept în lăcașul de cult și ar fi sustras 3 boxe, 2 laptopuri și 2 stații audio, prejudiciul creat fiind de aproximativ 6.000 de euro.

Împotriva celor doi tineri s-a dispus reținerea pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați Judecătoriei Mediaș, în vederea aplicării unei măsuri preventive.