jurnalist născut la sibiu, nominalizat pentru funcția de director al radiodifuziunii române

USR a anunțat duminică nominalizările pentru conducerea Societății Române de Televiziune și a Societății Române de Radiodifuziune, precum și pentru funcția de director al SRR, decizia fiind luată prin vot în cadrul Biroului Național al partidului.

Pentru postul de director al SRR, formațiunea îl propune pe jurnalistul Robert Schwartz, cu peste 30 de ani de experiență la Deutsche Welle, unde a condus redacția în limba română între 2000 și 2020. Născut în 1956 la Sibiu, Schwartz este absolvent al Germanisticii la Universitatea din București și a colaborat încă din studenție cu redacțiile germane ale Radioteleviziunii Române.

Conform Mediafax, în 1990, a devenit primul director ales al Liceului German din București după Revoluție, iar din 1991 s-a stabilit în Germania, continuându-și cariera la Deutsche Welle până în 2023. Este cunoscut și pentru implicarea în proiecte culturale și academice, precum coordonarea inițiativei „Sinti și romi în Europa”, și pentru președinția Societății Germano-Române din Berlin.

Pentru Consiliul de administrație al SRR, USR o propune pe Alexandra Coliban, traducător și membră a Filialei București a Uniunii Scriitorilor din România, recompensată cu numeroase premii pentru activitatea sa. Partidul precizează că nu există nicio legătură de rudenie între Alexandra Coliban și deputatul Allen Coliban, numele fiind o simplă coincidență.

În ceea ce privește Consiliul de administrație al SRTv, USR o propune pe Catrinel Trofin, specialistă în relații internaționale, jurnalism și comunicare strategică, cu peste 30 de ani de experiență în instituții diplomatice, mass-media internațională (Euronews, RFI) și administrație publică. Trofin are studii în geografie, franceză și relații internaționale și vorbește fluent mai multe limbi străine.

USR subliniază că aceste nominalizări reflectă o orientare către profesionalism, experiență internațională și competență, evidențiind angajamentul partidului de a sprijini un management independent și credibil al serviciilor publice de radio și televiziune și de a consolida rolul lor democratic în societate.

