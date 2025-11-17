mândrie pentru sibiu - argint mondial pentru maria brătilescu: “m-am dus încrezătoare” / foto

Sibianca Maria Brătilescu a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, în prima feminină de Bikini (înălțimea sub 158 cm), după o finală intensă în care a demonstrat forță, disciplină și eleganță.
La prima sa competiție internațională, sibianca Maria Brătilescu a impresionat la Mondialul de Culturism și Fitness desfășurat în Spania, aducând o medalie prețioasă pentru România.
Maria lucrează ca educatoare la Tălmaciu și s-a apucat de acest sport în urmă cu nici doi ani și a demonstrat că atunci când muncești cu sufletul, rezultatele nu întârzie să apară. Tânăra este legitimată la Clubul Lupilor Sibiu și se pregătește sub îndrumarea antrenorului Eduard Petricioiu.
”Am mai fost la Campionatul Național desfășurat în luna mai, când am fost selectată în lotul național. M-am pregătit bine pentru acest Mondial, m-am dus încrezătoare, am muncit mult și am atins forma maximă pentru concurs, asta s-a văzut pe scenă, am luat locul 2 din 32 de sportive. Proba de bikini are în vedere eleganța si dezvoltarea armonioasă a corpului, să fie bine definit, cu proporții cât mai echilibrate, să se păstreze feminitatea” a spus vicecampioana mondială pentru Ora de Sibiu.
Drumul spre medaliile internaționale este unul anevoios și implică multe sacrificii. ”Fac cardio în fiecare dimineață, cinci antrenamente pe săptămână. Am urmat și un plan alimentar cu strictețe, cinci mese bine calculate la ore fixe, plus multă odihnă” a mai spus Maria Brătilescu.
Copiii de la Grădinița din Tălmaciu și-au încurajat educatoarea la plecarea la Campionatul Mondial și acum o așteaptă cu nerăbdare înapoi, pentru a o felicita.
