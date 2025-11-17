nava încărcată cu gpl lovită de dronă pe dunăre: o localitate evacuată de urgență / video

O navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări după ce a fost lovită de o dronă în timpul traversării Dunării. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de luni, 17 noiembrie, în zona localității Ismail.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea, autoritățile locale, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, au dispus evacuarea preventivă a locuitorilor și animalelor din apropiere, până când riscurile pentru populație vor fi eliminate.

De asemenea, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost activat pentru a monitoriza situația și a coordona toate intervențiile necesare.

Până în acest moment, 15 persoane din localitatea Plauru au fost evacuate și transportate în localitatea Ceatalchioi, în spații asigurate de autoritățile locale.

„Ținând cont de acest aspect si de posibilele efecte, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație. Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare. Pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor, în zonă s-au deplasat inspectorul șef și prefectul județului, precum și efective de pompieri care execută misiuni de recunoaștere, monitorizare si sprijin operativ. Până la acest moment, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spații puse la dispoziție de autoritățile locale”, a precizat ISU Tulcea.

FOTO captură video – Info Tulcea