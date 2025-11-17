nou val de campioni la sibiu: „diego” impresionează, iar colegii lui ”bat” toți adversarii în concursuri / video

bătaie cu kickboxing în ring, sportivi tineri în lupte de arte marțiale, competiție de kickboxing cu adrenalină, imagine din eveniment sportiv de kickboxing, relevanță pentru știri sportive și evenimente de luptă.

Champions K1 Sibiu a participat cu 11 sportivi la Grand MMA Tournament de la Satu Mare, o competiție internațională la care au participat peste 500 de luptători. 

Nouă sportivi de la Champions K 1 Sibiu au luptat la amatori la puternica competiție de la Satu Mare, iar Florin Mardiaș și Teodora Șerban s-au bătut la profesioniști.

Supranumit ”Diego”, Florin Mardiaș  a câștigat meciul său de la profesioniști, prin KO în doua repriză. Adversarul a abandonat după o serie de lovituri devastatoare de low-kick pe gambă.

Vedeta clubului Champions, ”Diego” este propus spre gale mari, numele său fiind rostit mai mereu la profesioniști. Sibianul este noua senzație a kickboxingului românesc la categoria -65 kg

În premieră pentru clubul Champions K1 Sibiu, o fată și-a făcut debutul  la profesioniști. Teodora Șerban (18 ani) a luptat la categoria -55 kg și  pierdut meciul său de debut.

Este însă doar un prim pas spre succes, nivelul la feminin în sporturile de contact fiind unul ridicat.

Elevii antrenorului Răzvan Tudor au reușit 6 victorii în cele 9 meciuri disputate la amatori, în gala de la Satu Mare.

Tudor Buga a câștigat prin KO.  Antrenorul sibian speră în viitorul apropiat, lupătorii de la amatori să facă saltul la galele de semi-profesioniști și profesioniști.

