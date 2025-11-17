nou val de campioni la sibiu: „diego” impresionează, iar colegii lui ”bat” toți adversarii în concursuri / video

Champions K1 Sibiu a participat cu 11 sportivi la Grand MMA Tournament de la Satu Mare, o competiție internațională la care au participat peste 500 de luptători.
Nouă sportivi de la Champions K 1 Sibiu au luptat la amatori la puternica competiție de la Satu Mare, iar Florin Mardiaș și Teodora Șerban s-au bătut la profesioniști.
Supranumit ”Diego”, Florin Mardiaș a câștigat meciul său de la profesioniști, prin KO în doua repriză. Adversarul a abandonat după o serie de lovituri devastatoare de low-kick pe gambă.
Vedeta clubului Champions, ”Diego” este propus spre gale mari, numele său fiind rostit mai mereu la profesioniști. Sibianul este noua senzație a kickboxingului românesc la categoria -65 kg
În premieră pentru clubul Champions K1 Sibiu, o fată și-a făcut debutul la profesioniști. Teodora Șerban (18 ani) a luptat la categoria -55 kg și pierdut meciul său de debut.
Este însă doar un prim pas spre succes, nivelul la feminin în sporturile de contact fiind unul ridicat.
Elevii antrenorului Răzvan Tudor au reușit 6 victorii în cele 9 meciuri disputate la amatori, în gala de la Satu Mare.
Tudor Buga a câștigat prin KO. Antrenorul sibian speră în viitorul apropiat, lupătorii de la amatori să facă saltul la galele de semi-profesioniști și profesioniști.
