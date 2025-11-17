o nouă scumpire de la 1 ianuarie: tarife mai mari pentru salubrizare la sibiu

Municipalitatea a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind modificarea taxei de salubrizare. Tarifele ar urma să crească începând cu 1 ianuarie 2026. Sibienii au timp să transmită propuneri sau sugestii cu privire la această majorare până la data de 2 decembrie.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pot fi depuse pe adresa de e-mail a primăriei sau letric la sediul din strada Samuel Brukenthal, nr. 2, camera 8.
Crește taxa de salubrizare
Taxa de salubrizare a fost ajustată, ultima oară, în 1 februarie 2025, cu indicele total al prețurilor de consum de 140,71% comunicat de INS pentru perioada noiembrie 2024 – decembrie 2020. În prezent, abonamentele de salubrizare se prezintă astfel:
- Pentru abonamentul ECO: o persoană plătește 17 lei, două persoane plătesc 34 lei, iar 3+ persoane plătesc 44 lei.
- Pentru abonamentul PRACTIC: o persoană plătește 22,50 lei, două persoane plătesc 45 lei, iar 3+ persoane plătesc 59 lei.
- Pentru abonamentul MAXI: o persoană plătește 70 lei, două persoane plătesc 70 lei, iar 3+ persoane plătesc 70 lei.
De la 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare noile tarife percepute de operatori pentru activitățile desfășurate pe fluxul deșeurilor municipale, ajustate conform hotărârii Adunării Generale a ADI ECO Sibiu din 5 și 6 noiembrie 2025. (DETALII AICI). Așadar, raportat la noile tarife ale operatorilor și la cantitățile de deșeuri estimate pentru anul 2026, a rezultat un cost de 55,5 milioane lei pentru activitățile de colectare, tratare și eliminare a deșeurilor. Din această sumă, un procent de 25% revine persoanelor juridice.
Pentru a acoperi costurile estimate pentru activitățile serviciului de salubrizare și pentru a stopa deficitul de încasare a taxei de salubrizare (în prezent ajuns la suma de 8,68 milioane lei aferent anilor anteriori), municipalitate propune majorarea abonamentelor actuale cu 22%, începând cu 1 ianuarie 2026, astfel:
- Pentru abonamentul ECO: o persoană va plăti 21 lei, două persoane vor plăti 42 lei, iar 3+ persoane vor plăti 54 lei.
- Pentru abonamentul PRACTIC: o persoană va plăti 27,5 lei, două persoane vor plăti 55 lei, iar 3+ persoane vor plăti 72 lei.
- Pentru abonamentul MAXI: o persoană va plăti 85 lei, două persoane vor plăti 85 lei, iar 3+ persoane vor plăti 85 lei.
După perioada dezbaterii publice, proiectul de hotărâre va ajunge pe masa consilierilor locali.
Ultima oră
- Parc fotovoltaic la Cisnădie: școlile și iluminatul public vor funcționa cu energie solară 5 minute ago
- Un italian s-a îndrăgostit de Sibiu: Dino aduce de 3 ani, celebrele deserturi siciliene la Târgul de Crăciun / foto video 6 minute ago
- Șofer pe contrasens pe autostrada Sibiu – Deva: la un pas de accident / video 39 de minute ago
- Tribune pline și meciuri spectaculoase la Șura Mică în Turneul 2 la volei U17 46 de minute ago
- Jurnalist născut la Sibiu, nominalizat pentru funcția de director al Radiodifuziunii Române 49 de minute ago