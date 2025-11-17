parc fotovoltaic la cisnădie: școlile și iluminatul public vor funcționa cu energie solară

Primăria Orașului Cisnădie a semnat pe 12 noiembrie 2025 contractul de finanțare cu Ministerul Energiei, în calitate de autoritate națională responsabilă cu gestionarea fondurilor europene, pentru implementarea proiectului „Amenajare Parc Fotovoltaic Cisnădie”.

Finanțarea provine din Fondul pentru modernizare, un mecanism european care sprijină investițiile în eficiența energetică, modernizarea infrastructurii energetice și tranziția regiunilor dependente de cărbune.

Fondul pentru modernizare este alimentat din vânzarea a 2% din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră la nivel european în perioada 2021 – 2030, România având alocat aproape 12% din acest procent.

Proiectul din Cisnădie își propune să valorifice energia solară pentru producerea de energie „verde” destinată consumului propriu și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră la nivel local. Totodată, inițiativa susține obiectivele strategiei naționale și locale de dezvoltare durabilă, printre care: creșterea independenței energetice a orașului și reducerea emisiilor de carbon prin utilizarea energiei electrice produse din surse regenerabile.

Parcul fotovoltaic va alimenta cu energie cinci clădiri publice, inclusiv școli, și iluminatul public din oraș. Valoarea totală a proiectului este de 3.034.345,11 lei, din care fondurile nerambursabile reprezintă 2.600.679,76 lei, iar contribuția locală este de 433.665,35 lei. Implementarea proiectului este programată pentru perioada 12 noiembrie 2025 – 31 decembrie 2026.