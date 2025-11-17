petrecere pulse. de neratat în inima sibiului: all black party cu los vagabondos, roberto și laztech

Sâmbătă, 22 noiembrie, Sibiul se pregătește pentru una dintre cele mai elegante și exclusiviste petreceri ale toamnei: All Black Party, un concept semnat pulse., pentru prima dată organizat în superba Venetia Hall din cadrul Centrului Cultural Ion Besoiu. Evenimentul începe la ora 22:00, iar dress code-ul este clar și ferm: ALL BLACK.

O seară premium, într-o locație rafinată

Venetia Hall, una dintre cele mai elegante săli din Sibiu, devine locul în care pulsul orașului se schimbă pentru o noapte. Organizatorii promit o atmosferă intensă, minimalistă, „less color, more character”, creată special pentru cei care apreciază evenimentele cu stil.

“Evenimentul din 22 va fi singurul cu dresscode all black de anul asta.Anul trecut, la All Black, am fost sold out si l-am avut pe DJ-ul francez ARYMÉ.

Locatia este Sala Venetia, in cadrul centrului cultural Ion Besoiu, care gazduieste pentru prima data in ultimii ani o petrecere de genul.

Locatia este spatioasa, eleganta si pregatita pentru un eveniment de genul (intrare separata, fumoar, bar, toalete separate de restul cladirii).

Accesul se face pe intrarea de vizavi de hotelul Ramada, pe str. Emil Cioran”, explică organizatorii.

Pentru această ediție specială, pulse. își reunește echipa:

Los Vagabondos

Roberto

Laztech

“In pupitru, avem intreaga “echipa pulse.” : Los Vagabondos, Laztech si Roberto, cu care am mai facut un eveniment in Sibiu, in Iulie, unde au fost 700 pers si unul in Cluj, la Chios, unde am atins capacitatea locatiei”, ne-au mai declarat cei de la pulse.

Un setup gândit pentru o noapte cu energie maximă, ritmuri moderne și o experiență de neuitat.

Un concept care pune accent pe stil și identitate

Evenimentul All Black promite să fie mai mult decât o petrecere: o experiență vizuală și sonoră construită în jurul ideii de eleganță urbană. Negrul devine codul care unește, iar atmosfera se anunță una intensă, cu accent pe vibe, nu pe culori.

Cu o comunitate tot mai mare în jurul brandului, pulse. continuă să își extindă conceptele și să propună experiențe premium. All Black Party marchează un nou standard pentru evenimentele indoor din Sibiu.

Biletele încep de la 40 de lei și sunt disponibile AICI, iar pentru rezervări și detalii organizatorii pun la dispoziție numărul 0727 663 867 (WhatsApp).