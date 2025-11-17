planuri mărețe la primărie: aglomerația de la intrarea în sibiu dinspre șelimbăr, rezolvată cu un mega pasaj subteran

Primăria municipiului Sibiu reia planurile pentru decongestionarea traficului în una dintre cele mai aglomerate intersecții din oraș. Municipalitatea caută o firmă care să actualizeze studiul de prefezabilitate realizat în anul 2013 pentru pasajul de la intersecția străzilor Vasile Milea, Rahovei și Semaforului.

Intersecția dintre bulevardul General Vasile Milea și străzile Rahovei și Semaforului este una dintre cele mai aglomerate din municipiu. Prin urmare, mașinile stau blocate în coloană, la semafor, atât la intrarea în oraș dinspre Șelimbăr, cât și pe străzile alăturate. Municipalitatea are de mulți ani în plan să rezolve această problemă a traficului greu prin realizarea unui pasaj subteran. Proiectul este unul amplu și, în timp, ar urma să lege intrarea în oraș dinspre Șelimbăr cu ieșirea din oraș pe Șoseaua Alba Iulia către Cristian.

Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu, a oferit mai multe detalii despre proiect la începutul anului 2025, spunând că pentru realizarea coridorului de mobilitate va fi nevoie să se realizeze atât pasaje subterane, cât și pasarele supraterane.

Studiul de prefezabilitate trebuie actualizat

Municipalitatea oferă, prin licitație, suma de 135.000 de lei, unei firme care să actualizeze studiul de prefezabilitate realizat în anul 2013. În caietul de sarcini este specificat faptul că aglomerația din intersecția Milea-Rahovei-Semaforului se va rezolva cu acest pasaj.

„Primăria municipiului Sibiu consideră ca un punct prioritar în program de modernizare a municipiului construcția unui culoar de circulație continuu în lungul bulevardului Gen. Vasile Milea, ce poate asigura o deplasare rapidă între intrările în municipiu, dinspre Șelimbăr și cu descărcare directă spre Cristian. În unele intersecții din Sibiu se constată cozi regresive mari de autovehicule acumulate la semafor în timpul de roșu al ciclului semaforului, ce nu pot fi rezolvate într-un singur ciclu, unele vehicule din coloană staționând 2 sau chiar 3 cicluri ale semaforului până când intră în intersecție. Acești timp de așteptare foarte mari, în unele cazuri de 2-3 minute, sunt inacceptabili în traficul modern. Dilatarea ciclului semaforului nu poate rezolva problemele deoarece, prin mărirea timpului de liberă trecere pe o direcție, se măresc și timpii de staționare pe direcțiile traversante, crescând în același timp numărul de vehicule acumulate la semafor”, se arată în caietul de sarcini.

Primăria are în plan astfel să realizeze un culoar de circulație continuă, astfel încât fluxurile de mașini să nu mai intersecteze alte fluxuri de vehicule și să poată circula cu o viteză constantă pe o distanță mai mare în cadrul orașului. „Existența nui culoar de circulație prioritar reduce cu valori semnificative întârzierile de trafic și diminuează pericolele de accident, crescând comoditatea circulației”, se arată în caietul de sarcini.

Firma contractată va trebui să actualizeze studiul de prefezabilitate în termen de 4 luni de la semnarea contractului. Aceasta va trebui să actualizeze soluția propusă, valoarea estimată a investiției și să realizeze studii de teren.

Construcția noului pasaj în această zonă va trebuie să vină cu mai multe beneficii pentru cetățenii orașului, arată Primăria. Rețeaua de străzi din vecinătate va fi utilizată mai bine pentru distribuția traficului, siguranța circulației în raport cu trecerile la nivel existente va fi sporită, accesul în oraș va fi mai rapid, iar vehiculele de intervenție în caz de urgență vor putea ajunge mai facil la cazuri. De asemenea, nivelul de poluare va scădea.