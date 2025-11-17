poiana clătitelor revine la viață: leagăne și vatră pentru foc de tabără într-un loc reinventat de o mână de oameni harnici / video foto

Poiana Clătitelor, la poalele Măgurii, spațiul în care altădată familiile de sași se adunau pentru clătite, foc de tabără, drumeții și săniuș, este astăzi în plin proces de transformare, iar în spatele acestei renașteri se află o inițiativă comunitară pornită din pasiune și dorința sinceră de a apropia copiii de natură.

Lucrările din Poaiana Clătitelor avansează vizibil, iar locul dedicat copiilor, drumeților și turiștilor se reconturează cu fiecare zi. „Lucrările din Poiana Clătitelor avansează frumos!”, anunță membrii asociației, entuziasmați să vadă cum proiectul lor prinde formă. Este vorba despre un proiect de bugetare participativă, propus și votat chiar de comunitatea din Cisnădie, care promite să transforme zona într-un spațiu accesibil pentru relaxare, educație și timp petrecut în aer liber.

„Încercăm să atragem copiii spre natură”

Simona Iordache, președinta Asociației Părinților Măgura Cisnădie, vorbește cu emoție despre copilăria ei și despre cum, în ultimii ani, a observat că tot mai puțini copii și turiști se mai aventurează spre zona Poienii Clătitelor. „Inițiativa a pornit de la noi, de la asociație. În ultimii ani am văzut că numărul turiștilor și al copiilor a scăzut, iar noi am încercat prin diferite acțiuni să atragem copiii spre natură”, a mărturisit aceasta.

Au organizat drumeții, activități educaționale, ateliere și tabere, cu sprijinul Primăriei Csinădie, care le-a pus la dispoziție cabana din zonă. Dar echipa a simțit că e nevoie de mai mult. „Am zis că trebuie să facem ceva mai mult pentru a atrage copiii spre pădure și spre natură. Așa am scris acest proiect pentru comunitate. A fost aprobat, a fost votat, iar săptămâna trecută s-au început lucrările”, a spus Simona.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Loc de vatră, amenajat în Poiana Clătitelor

Proiectul, finanțat cu 15.000 lei din bugetul participativ, include o vatră pentru foc de tabără, un grătar, bănci pentru odihnă, leagăne, amenajarea traseului de acces, posibilitatea instalării unei tiroliene sau a unei corzi de echilibru, în funcție de buget și panouri informative, pentru educație în mijlocul naturii.

Ocolul Silvic s-a alăturat proiectului prin asigurarea manoperei, iar Asociației Părinților Măgura Cisnădie nu se oprește aici. Intenționează să extindă în timp zona și către alte proiecte educative și turistice. Simona estimează că în luna decembrie Poiana Clătitelor va fi gata de inaugurat.

Reînvie tradiția clătitelor în pădure

Una dintre cele mai frumoase idei din proiect este readucerea unei tradiții locale vechi: clătitele în poiană. „Sășii făceau clătite cu gemul lor. Apoi s-a adăugat tradiția grătarelor, iar iarna mergeau cu săniile de acolo spre vale. Vrem să readucem tradiția. Noi o să inaugurăm cu primele clătite în Poiană”, povestește aceasta.

Asociația colaborează cu școlile din Cisnădie pentru a transforma Poiana Clătitelor într-un spațiu educativ. Aici se vor organiza ore deschise de biologie și drumeții tematice.

Amenajarea Poienii Clătitelor se înscrie într-o viziune mai largă. Proiectul „La pas pe potecile Măgurii” își propune revitalizarea zonei montane Măgura din Cisnădie prin trasee accesibile, sigure și prietenoase atât pentru familii, cât și pentru turiști.