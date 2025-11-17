profețiile lui nostradamus pentru finalul lui 2025: război în anglia, asteroid și nouă pandemie?

Pe măsură ce anul 2025 se apropie de final, una dintre cele mai cunoscute și controversate serii de profeții se află din nou în centrul atenției. Vorbim despre previziunile lui Nostradamus, astrologul francez din secolul al XVI-lea, ale cărui catrene sunt interpretate de mulți ca avertismente pentru viitorul omenirii.

Război în Anglia, lideri misterioși și puteri noi

Potrivit interpretărilor recente, Nostradamus ar fi prezis izbucnirea unui conflict pe teritoriul britanic, în ultimul trimestru din 2025. Tot el ar fi menționat apariția unui nou conducător provenit din „lumea acvatică”, formulare care a generat numeroase teorii, de la simboluri maritime până la puteri geopolitice emergente.

Un război se încheie, altul ar putea începe

În același timp, celebrul clarvăzător ar fi prezis și „sfârșitul unui război îndelungat”, în timp ce armatele „nu vor mai avea bani, iar monedele vor fi înlocuite”. Mulți interpretează acest pasaj ca fiind referire la conflictul dintre Rusia și Ucraina.

Însă Nostradamus avertizează că liniștea va fi scurtă. Aparent, odată ce un conflict se încheie, un altul s-ar dezlănțui în Europa Occidentală, chiar în Anglia.

O nouă molimă? „Niciun dușman nu este mai mortal sub cer”

O parte dintre profețiile sale vorbesc și despre o „mare molimă care se întoarce”, interpretată de unii ca o posibilă nouă pandemie, capabilă să lovească în paralel cu tensiunile geopolitice.

Nostradamus scria:

„Regatul va fi marcat de războaie crude… O mare molimă din trecut se întoarce.”

Apocalipsa cosmică: „O minge de foc din cosmos”

În alt catren, Nostradamus ar fi prezis căderea unui asteroid pe Pământ, descris drept „o minge de foc” care vine din cosmos și schimbă destinul planetei.

Mulți interpretează aceste rânduri drept o metaforă pentru un eveniment cosmic sau o criză globală cu impact major.

Marile puteri se vor ciocni

Pe plan politic, Nostradamus sugerează ciocnirea superputerilor și declinul statelor occidentale, pe fondul apariției unor noi actori globali.

Astfel de predicții au stârnit noi temeri legate de o posibilă confruntare nucleară sau de reașezări geopolitice majore.

Experții: „Nu luați literal profețiile!”

În timp ce scenariile apocaliptice circulă intens, experta psihică Joanne Jones de la Trusted Psychics îndeamnă la prudență:

„Nostradamus a scris în ghicitori și metafore. Interpretările panicate spun mai multe despre anxietatea colectivă decât despre realitate.”

Ea subliniază că valul recent de frică reflectă tensiunile și temerile societății moderne, nu neapărat un viitor inevitabil.