Proiectul „Culoarul de Argint”, prin care se va amenaja un parc public între Cisnădie și Cisnădioara pe o suprafață de 6,5 hectare, a primit astăzi undă verde în ședința extraordinară a Consiliului Local.
Propunerea de finanțare nerambursabilă de 2,5 milioane euro, depusă în cadrul Programului Regional Centru, nu a primit sprijinul consilierilor PNL.
„Sunt nevoit să le transmit cetățenilor că, deși proiectul are susținere largă, anumite interese politice blochează inițiativele care ar moderniza orașul nostru. Noi rămânem concentrați pe obiectivul nostru: un oraș verde, cu spații de recreere pentru toți locuitorii.” a declarat Mircea Orlățan, primarul orașului Cisnădie
În ciuda opoziției politice, proiectul a obținut 13 voturi favorabile, ceea ce permite continuarea demersurilor pentru finanțarea nerambursabilă. Primarul a subliniat că oamenii au primit foarte bine inițiativa și că sprijinul public reprezintă un argument solid în favoarea realizării parcului.
„Cheltuielile pentru studiile de specialitate se ridică la 18.400 euro, iar pentru consultanță la 2.000 euro. Aceste sume vor fi rambursate aproape integral din proiect, contrar informațiilor false vehiculate în presă.” a mai transmis primarul Cisnădiei
Ultima oră
- Intervenție ca la carte: un jandarm sibian aflat în timpul liber, a prins un hoț care furase o jucărie și un complice care avea droguri la el 5 minute ago
- Proiectul parcului din Valea Argintului, aprobat la limită: primarul Cisnădiei acuză consilierii PNL că pun frână orașului 6 minute ago
- Vreme rea în sudul județului Sibiu: avertizare de vânt puternic și precipitații abundente 25 de minute ago
- Parc fotovoltaic la Cisnădie: școlile și iluminatul public vor funcționa cu energie solară 36 de minute ago
- Un italian s-a îndrăgostit de Sibiu: Dino aduce de 3 ani, celebrele deserturi siciliene la Târgul de Crăciun / foto video 37 de minute ago