proiectul parcului din valea argintului, aprobat la limită: primarul cisnădiei acuză consilierii pnl că pun frână orașului

Proiectul „Culoarul de Argint”, prin care se va amenaja un parc public între Cisnădie și Cisnădioara pe o suprafață de 6,5 hectare, a primit astăzi undă verde în ședința extraordinară a Consiliului Local.

Propunerea de finanțare nerambursabilă de 2,5 milioane euro, depusă în cadrul Programului Regional Centru, nu a primit sprijinul consilierilor PNL.

„Sunt nevoit să le transmit cetățenilor că, deși proiectul are susținere largă, anumite interese politice blochează inițiativele care ar moderniza orașul nostru. Noi rămânem concentrați pe obiectivul nostru: un oraș verde, cu spații de recreere pentru toți locuitorii.” a declarat Mircea Orlățan, primarul orașului Cisnădie

În ciuda opoziției politice, proiectul a obținut 13 voturi favorabile, ceea ce permite continuarea demersurilor pentru finanțarea nerambursabilă. Primarul a subliniat că oamenii au primit foarte bine inițiativa și că sprijinul public reprezintă un argument solid în favoarea realizării parcului.

„Cheltuielile pentru studiile de specialitate se ridică la 18.400 euro, iar pentru consultanță la 2.000 euro. Aceste sume vor fi rambursate aproape integral din proiect, contrar informațiilor false vehiculate în presă.” a mai transmis primarul Cisnădiei