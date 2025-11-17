șofer de camion prins rupt de beat la volan pe valea oltului: mergea haotic în trafic

Un șofer profesionist, aflat la volanul unui autocamion, a fost oprit de poliție pe Valea Oltului, după ce alți șoferi au sunat la 112 pentru a semnala modul său haotic de conducere.
Incidentul a avut loc ieri seară, în jurul orei 19:00. Autocamionul a fost oprit de echipajul de poliție, iar testul alcoolscopic a indicat o concentrație de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto, un bărbat de 58 de ani din Constanța, a fost transportat la spital pentru recoltarea a două probe biologice de sânge.
CITEȘTE ȘI: TIR scăpat de sub control, oprit pe calea ferată la Apoldu de Jos: Șoferul avea peste 1 la mie alcool
Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Ancheta continuă, iar la finalizare vor fi aplicate măsurile legale corespunzătoare.
Ultima oră
- Fără paradă de 1 Decembrie și în acest an la Sibiu: cea mai apropiată alternativă, la o oră distanță 21 de minute ago
- Hoții care au prădat o biserică din Copșa Mică, prinși de un polițist din Blaj, aflat în timpul liber 23 de minute ago
- Spirometrii gratuite pentru studenți la Spitalul TBC Sibiu 35 de minute ago
- Tânăra-minune a Măgurii Cisnădie: Patricia are 45 de goluri în doar 5 partide 38 de minute ago
- Cibinul, sufocat de gunoaie: platforma de colectare e plină – ”Nu le strânge nimeni” / foto 38 de minute ago