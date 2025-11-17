șofer de camion prins rupt de beat la volan pe valea oltului: mergea haotic în trafic

Un șofer profesionist, aflat la volanul unui autocamion, a fost oprit de poliție pe Valea Oltului, după ce alți șoferi au sunat la 112 pentru a semnala modul său haotic de conducere.

Incidentul a avut loc ieri seară, în jurul orei 19:00. Autocamionul a fost oprit de echipajul de poliție, iar testul alcoolscopic a indicat o concentrație de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto, un bărbat de 58 de ani din Constanța, a fost transportat la spital pentru recoltarea a două probe biologice de sânge.

CITEȘTE ȘI: TIR scăpat de sub control, oprit pe calea ferată la Apoldu de Jos: Șoferul avea peste 1 la mie alcool

Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Ancheta continuă, iar la finalizare vor fi aplicate măsurile legale corespunzătoare.