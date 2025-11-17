șofer pe contrasens pe autostrada sibiu - deva: la un pas de accident / video

Scene de o imprudență extremă au fost surprinse pe Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu – Deva, unde un șofer a fost filmat în timp ce rula pe contrasens, îndreptându-se direct spre o mașină care circula regulamentar.

Doar reacția rapidă a conducătorului auto aflat pe banda a doua a prevenit o tragedie. Conform PROTV, cel care a surprins imaginile spune că s-a trezit cu autoturismul intrând în fața sa, pe sensul greșit, fără nicio avertizare. A fost nevoit să frâneze brusc pentru a evita impactul, într-o situație care putea avea consecințe grave pentru toți cei aflați în trafic.

Din primele indicii, șoferul care a pătruns pe contrasens ar fi ratat ieșirea de pe autostradă și ar fi încercat să se întoarcă ilegal, ignorând complet riscurile. Astfel de manevre sunt interzise și reprezintă una dintre cele mai periculoase încălcări ale regulilor de circulație pe drumurile de mare viteză.

https://stirileprotv.ro/divers/gest-inconstient-pe-autostrada-a1-un-sofer-circula-pe-contrasens-a-scapat-miraculos-fara-accident.html?fbclid=IwY2xjawOHthZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBCeU5kQVloYlFDWmZqWGNwc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MghjYWxsc2l0ZQEyAAEeQtp8B2_NCs47pdgllLRZuYH8l4XzB6MHmX24zki6O79pAtHqW_o2o6iP3dk_aem_vmD3TWhS42f00XOkWLt6XA&brid=nCDf3TflE8r2o7Z4hHtH5Q

Cosmin a declarat că intenționează să se prezinte la poliție pentru a depune imaginile și pentru a contribui la identificarea conducătorului auto responsabil. Autoritățile pot deschide o anchetă în astfel de cazuri, iar șoferul riscă sancțiuni severe, inclusiv suspendarea permisului și dosar penal pentru punerea în pericol a vieții altor participanți la trafic.

Incidentul readuce în atenție necesitatea respectării regulilor de circulație pe autostrăzi, unde viteza mare și lipsa de vizibilitate în curbe fac ca orice manevră greșită să se transforme într-o tragedie.