spirometrii gratuite pentru studenți la spitalul tbc sibiu

Spitalul de TBC Sibiu anunță organizarea unei sesiuni de spirometrii gratuite pentru studenți, ca parte a implicării sale în campania „Alegeri Greșite”, un proiect de prevenire a consumului de droguri dedicat tinerilor.

Acțiunea va avea loc miercuri, 19 noiembrie, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Bronhopneumopatiei Cronice Obstructive și are ca scop atât evaluarea sănătății pulmonare, cât și informarea tinerilor cu privire la efectele nocive ale substanțelor psihotrope asupra plămânilor.

„Participarea spitalului în campania «Alegeri Greșite» se înscrie în misiunea noastră de a promova sănătatea comunității nu doar prin tratament, ci și prin prevenție și educație. Problemele generate de consumul de droguri și fumatul în rândul tinerilor sunt tot mai frecvente, iar intervenția timpurie prin informare și dialog este esențială. Credem că educarea tinerei generații reprezintă fundamentul unui viitor sănătos. Detectarea timpurie a problemelor respiratorii și formarea unor obiceiuri sănătoase încă din adolescență sau tinerețe sunt pași importanți în prevenția pe termen lung”, a declarat Cristian Roman, Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Sesiunea de spirometrii gratuite va avea loc între orele 9:30 – 11:30, la finalul întâlnirii organizate de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu și instituțiile partenere. Studenții vor putea beneficia de evaluarea funcției pulmonare și vor avea ocazia să discute direct cu medicii pneumologi despre prevenția bolilor respiratorii și riscurile asociate consumului de tutun și droguri.

„Spirometria este o investigație simplă, rapidă și non-invazivă, care poate detecta precoce probleme respiratorii precum astmul sau BPOC. Invităm toți studenții să profite de această oportunitate, indiferent dacă fumează, fac sport sau doar doresc să-și cunoască mai bine starea de sănătate. Prevenția începe cu informarea corectă și testarea regulată, iar noi le oferim suportul medical necesar.” a transmis Dr. Lavinia Danciu, Director Medical al spitalului

Campania „Alegeri Greșite” este derulată de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu – Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” și Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gh. Preda”, între 11 și 20 noiembrie 2025.

Ziua Mondială de Luptă împotriva BPOC, marcată anual în a treia miercuri a lunii noiembrie, aduce în prim-plan importanța sănătății pulmonare, prevenției, diagnosticării timpurii și a îngrijirii corecte a bolilor respiratorii.