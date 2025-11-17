tânăr dat în urmărire pentru furt calificat, prins la ocna sibiului: l-au dus direct la închisoare

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului au identificat un tânăr de 26 de ani, ce era urmărit de autorități.
Pe numele său, Judecătoria Sibiu a emis un mandat de executare a pedepsei pentru furt calificat, încă din 11 noiembrie. Acesta era condamnat la un an și trei luni de închisoare cu executare iar tânărul a fost dus direct în celula Penitenciarului Aiud.
Ultima oră
- Încă o creșă nouă în Sibiu! Lucrările au început pe Calea Poplăcii și va avea 70 de locuri 2 minute ago
- Planuri mărețe la Primărie: aglomerația de la intrarea în Sibiu dinspre Șelimbăr, rezolvată cu un mega pasaj subteran 21 de minute ago
- Fără paradă de 1 Decembrie și în acest an la Sibiu: cea mai apropiată alternativă, la o oră distanță 51 de minute ago
- Hoții care au prădat o biserică din Copșa Mică, prinși de un polițist din Blaj, aflat în timpul liber 53 de minute ago
- Spirometrii gratuite pentru studenți la Spitalul TBC Sibiu o oră ago