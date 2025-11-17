tânăr dat în urmărire pentru furt calificat, prins la ocna sibiului: l-au dus direct la închisoare

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului au identificat un tânăr de 26 de ani, ce era urmărit de autorități.

Pe numele său, Judecătoria Sibiu a emis un mandat de executare a pedepsei pentru furt calificat, încă din 11 noiembrie. Acesta era condamnat la un an și trei luni de închisoare cu executare iar tânărul a fost dus direct în celula Penitenciarului Aiud.