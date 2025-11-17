tânăr prins pe valea oltului că mergea cu mașina cu girofar și sirenă, fără acte: a rămas fără permis / foto

Ieri seara, 16 noiembrie 2025, polițiștii rutieri din Vâlcea au oprit pe Valea Oltului, în Călimănești, un autoturism echipat cu dispozitive luminoase și sonore neautorizate.
La volan se afla un tânăr de 18 ani din Bujoreni, care nu a putut prezenta nici documentele personale, nici pe cele ale mașinii, încălcând astfel regulile legale de circulație.
Ca măsuri imediate, polițiștii i-au reținut permisul de conducere pentru 90 de zile și certificatul de înmatriculare al autoturismului. În plus, tânărul a fost amendat cu peste 4.000 de lei, conform prevederilor OUG nr. 195/2002.
Autoritățile reamintesc că instalarea pe vehicule a sistemelor de avertizare utilizate de autospecialele de intervenție este strict interzisă și sancționată de lege.
