tânăra-minune a măgurii cisnădie: patricia are 45 de goluri în doar 5 partide

Cu 45 de goluri marcate pentru Măgura Cisnădie în cele 5 meciuri în care a evoluat, extrema stânga Patricia Tâmplaru s-a impus rapid ca una din jucătoarele de bază ale echipei în Divizia A.

Venită în vară la Cisnădie de la echipa de tineret a SCM Rm. Vâlcea, Patricia Tâmplaru (20 ani) a fost una din jucătoarele care au ”explodat” în startul acestui sezon la Măgura. Extrema stânga are 45 de goluri în doar cinci meciuri jucate la Cisnădie, fiind a doua golgheteră a echipei, după Andreea Dina, care are 50 de reușite în 8 jocuri.

O problemă medicală a făcut ca Patricia să rateze ultimele trei jocuri ale echipei cisnădiene, însă ea va reveni curând pe teren, pentru a aduce un plus pe postul de extremă stânga. ”Mă simt foarte bine la Cisnădie și sunt extrem de recunoscătoare pentru tot sprijinul și încrederea pe care o primesc din partea staffului tehnic, a conducerii și a colegelor de echipă. Sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a face parte din această echipă, mai ales că este o echipă cu nume, dar și pentru oamenii minunați alături de care lucrez zi de zi. Îi mulțumesc antrenorului Alexandru Weber pentru încrederea și sprijinul acordat” a spus Patricia Tâmplaru pentru Ora de Sibiu. După primele cinci etape, Tâmplaru era golghetera Diviziei A.

Patricia este una din cele mai importante marcatoare ale ale echipei sale în Divizia A, profitând din plin de principala sa calitate, viteza. ”Nu mi-am setat inițial acest obiectiv, să fiu golgheteră, dar mă bucur că pot să-mi ajut echipa și să contribui atunci când este nevoie. Principala mea calitate este viteza, însă știu că întotdeauna este loc de mai bine și de progres. Îmi place să învăț, să mă perfecționez și să dau tot ce pot pentru echipă” a mai spus handbalista Măgurii.

Măgura este pe locul 3 în clasament, în Seria C din Divizia A și se luptă pentru a obține un loc la barajele de promovare. ”Vom lua totul treptat, de la meci la meci, și vom vedea pe parcurs unde ne vom situa. Pentru viitor, îmi doresc să mă dezvolt cât mai mult, să devin o versiune mai bună a mea și, cu multă muncă, să ajung să promovez în prima ligă cu această echipă” a mai spus Patricia Tâmplaru.