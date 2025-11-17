transport ilegal de lemne pe un drum forestier din arpașu de sus: șofer oprit la 3 dimineața

Azi-noapte, în jurul orei 03:00, polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos au depistat, pe un drum forestier din apropierea localității Arpașu de Sus, un autoturism care transporta aproximativ 0,70 mc de lemn.
În urma verificărilor, la volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 35 de ani, din zonă. Acesta transporta materialul lemnos fără documentele legale care să-i ateste proveniența.
Cantitatea de lemn a fost ridicată și preluată în custodie de un reprezentant al ocolului silvic din zonă. Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional cu 2.000 de lei.
Ultima oră
- Fără paradă de 1 Decembrie și în acest an la Sibiu: cea mai apropiată alternativă, la o oră distanță 17 minute ago
- Hoții care au prădat o biserică din Copșa Mică, prinși de un polițist din Blaj, aflat în timpul liber 19 minute ago
- Spirometrii gratuite pentru studenți la Spitalul TBC Sibiu 30 de minute ago
- Tânăra-minune a Măgurii Cisnădie: Patricia are 45 de goluri în doar 5 partide 33 de minute ago
- Cibinul, sufocat de gunoaie: platforma de colectare e plină – ”Nu le strânge nimeni” / foto 34 de minute ago