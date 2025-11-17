transport ilegal de lemne pe un drum forestier din arpașu de sus: șofer oprit la 3 dimineața

Azi-noapte, în jurul orei 03:00, polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurală Porumbacu de Jos au depistat, pe un drum forestier din apropierea localității Arpașu de Sus, un autoturism care transporta aproximativ 0,70 mc de lemn.

În urma verificărilor, la volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 35 de ani, din zonă. Acesta transporta materialul lemnos fără documentele legale care să-i ateste proveniența.

Cantitatea de lemn a fost ridicată și preluată în custodie de un reprezentant al ocolului silvic din zonă. Totodată, bărbatul a fost sancționat contravențional cu 2.000 de lei.