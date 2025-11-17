tribune pline și meciuri spectaculoase la șura mică în turneul 2 la volei u17

Trei zile de volei intens, tribune pline și emoție pură au transformat comuna Șura Mică într-un adevărat centru al voleiului juvenil. Turneul 2 al Campionatului Național U17 Feminin, găzduit în Sala Polivalentă, a adus la un loc echipe, antrenori, părinți și tineri sportivi uniți de aceeași pasiune.

Organizatorii, ACS Champions Sibiu, au înscris două echipe – Champions A și Champions B – parte din proiectul ambițios al clubului de a crește, în paralel, performanța și baza de selecție pentru generațiile următoare.

Rezultate și clasament

Pe parcursul celor trei zile, spectatorii au urmărit meciuri echilibrate, tensiune sportivă și execuții de calitate. Champions A a dominat turneul, în timp ce Champions B a confirmat progresul prin două victorii solide.

Rezultatele turneului:

Vineri:

Champions B – LPS Cetate Deva 3–1

Champions A – CSM Timișoara 3–0

Sâmbătă:

CSM Timișoara – LPS Cetate Deva 0–3

Champions A – Champions B 3–1

Duminică:

Champions B – CSM Timișoara 3–0

Champions A – LPS Cetate Deva 3–0

Clasament general după două turnee:

Champions Sibiu A – 18p Champions Sibiu B – 8p CSS Sibiu – 6p LPS Cetate Deva – 4p CSM Timișoara – 0p

Antrenată de Sabin Sopa, echipa A rămâne lider detașat, cu un joc stabil, trasee clare și o strategie orientată spre fazele superioare ale campionatului.

„Suntem în etapa în care punem accent pe poziționare și trasee. Ne dorim vârful de formă în primăvară. E o construcție în care fiecare detaliu contează”, a declarat antrenorul.

Echipa B, formată majoritar din jucătoare mai tinere, confirmă traiectoria ascendentă. Sub conducerea lui Andrei Banciu și a secundului Andrei Toacșe, echipa a obținut două victorii clare și un set important în meciul direct cu A.

„Progresul contează cel mai mult acum. Vrem ca această echipă să devină competitivă sezonul viitor”, a precizat Banciu.

Atmosferă de mare turneu la Șura Mică

Tribunele pline au arătat, încă o dată, forța comunității locale. Micile pantere de la grupele mici au venit să le susțină pe jucătoarele U17, făcând ca sala să vibreze la fiecare punct.Deja tradiționalele „meciuri ale părinților” au adus momente savuroase între partide, fiind primite cu aplauze și râsete de toți cei prezenți.