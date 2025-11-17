un eveniment pentru suflet: gală caritabilă pentru copiii hospice-ului carl wolff

Vineri, 21 noiembrie 2025, începând cu ora 18:00, la Royal Ball Room by Hilton Sibiu, Asociația pentru Copil și Familie HEART, în parteneriat cu Asociația Mâini Unite, organizează Gala Caritabilă „Dotăm o casă ca acasă” — un eveniment dedicat copiilor aflați în grija Hospice-ului „Carl Wolff” din Sibiu. Copii pentru care viața nu a fost blândă, dar care continuă să lupte cu o forță ce impresionează o comunitate întreagă.

Un eveniment cu o misiune clară: transformarea unui spațiu în ACASĂ

Scopul galei este strângerea de fonduri pentru amenajarea și dotarea unui spațiu în care acești copii să primească nu doar îngrijire specializată, ci și căldură, confort și siguranță. Organizatorii vor să creeze un loc în care micii pacienți să se simtă protejați, iubiți și înconjurați de culoare — un spațiu care să le ofere liniște într-o lume în care suferința e prea prezentă.

Evenimentul poartă sloganul emoționant „Când sunt mare, voi fi înger”, un mesaj care reflectă fragilitatea, dar și imensa putere sufletească a copiilor ajutați de hospice.

Copiii îngrijiți de Hospice-ul „Carl Wolff” trec prin tratamente dure și incertitudini care nu ar trebui să atingă vreodată un copil. Cu toate acestea, ei găsesc puterea de a zâmbi și de a se bucura de fiecare zi.

Această gală nu este doar un eveniment cultural — este un act de solidaritate. O promisiune că niciunul dintre acești „mici luptători” nu va fi lăsat singur.

Un apel care vine din suflet

„Fiecare gest contează. Fiecare donație înseamnă o fărâmă de liniște, o clipă de bucurie, un zâmbet oferit unui copil care merită tot cerul”, spune Liliana Tempean, președinta Asociației HEART.

Organizatorii îi invită pe sibieni — persoane fizice, companii, oameni de bine — să se alăture cauzei.

Cum poți contribui

Accesul la gală se face pe baza unei donații de 350 lei/persoană, în contul Asociației pentru Copil și Familie HEART:

RO16INGB0000999907913786 – ING Bank Sibiu

„Împreună putem transforma un spațiu rece într-un cămin. Împreună putem transforma lacrimile în zâmbete”, transmit organizatorii.

O seară cu emoție, muzică și artă

Programul artistic al galei va aduce pe scenă emoție, sensibilitate și talent:

DreamCatchers Band (Anca Mărginean, Marius Țuța, Mihai Neagu)

Școala de Balet Reverence by Adela Floricioiu

Sebastian Emanuel Stan

Claudia Trif

Evenimentul va fi prezentat de Andreea Bogdan, gazda fidelă a galei, aflată la a patra ediție. Ea va ghida publicul cu eleganță și căldură, într-o seară în care generozitatea devine forța care unește comunitatea.