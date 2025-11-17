un eveniment pentru suflet: gală caritabilă pentru copiii hospice-ului carl wolff

Vineri, 21 noiembrie 2025, începând cu ora 18:00, la Royal Ball Room by Hilton Sibiu, Asociația pentru Copil și Familie HEART, în parteneriat cu Asociația Mâini Unite, organizează Gala Caritabilă „Dotăm o casă ca acasă” — un eveniment dedicat copiilor aflați în grija Hospice-ului „Carl Wolff” din Sibiu. Copii pentru care viața nu a fost blândă, dar care continuă să lupte cu o forță ce impresionează o comunitate întreagă.
Un eveniment cu o misiune clară: transformarea unui spațiu în ACASĂ
Scopul galei este strângerea de fonduri pentru amenajarea și dotarea unui spațiu în care acești copii să primească nu doar îngrijire specializată, ci și căldură, confort și siguranță. Organizatorii vor să creeze un loc în care micii pacienți să se simtă protejați, iubiți și înconjurați de culoare — un spațiu care să le ofere liniște într-o lume în care suferința e prea prezentă.
Evenimentul poartă sloganul emoționant „Când sunt mare, voi fi înger”, un mesaj care reflectă fragilitatea, dar și imensa putere sufletească a copiilor ajutați de hospice.
Copiii îngrijiți de Hospice-ul „Carl Wolff” trec prin tratamente dure și incertitudini care nu ar trebui să atingă vreodată un copil. Cu toate acestea, ei găsesc puterea de a zâmbi și de a se bucura de fiecare zi.
Această gală nu este doar un eveniment cultural — este un act de solidaritate. O promisiune că niciunul dintre acești „mici luptători” nu va fi lăsat singur.
Un apel care vine din suflet
„Fiecare gest contează. Fiecare donație înseamnă o fărâmă de liniște, o clipă de bucurie, un zâmbet oferit unui copil care merită tot cerul”, spune Liliana Tempean, președinta Asociației HEART.
Organizatorii îi invită pe sibieni — persoane fizice, companii, oameni de bine — să se alăture cauzei.
Cum poți contribui
Accesul la gală se face pe baza unei donații de 350 lei/persoană, în contul Asociației pentru Copil și Familie HEART:
RO16INGB0000999907913786 – ING Bank Sibiu
„Împreună putem transforma un spațiu rece într-un cămin. Împreună putem transforma lacrimile în zâmbete”, transmit organizatorii.
O seară cu emoție, muzică și artă
Programul artistic al galei va aduce pe scenă emoție, sensibilitate și talent:
-
DreamCatchers Band (Anca Mărginean, Marius Țuța, Mihai Neagu)
-
Școala de Balet Reverence by Adela Floricioiu
-
Sebastian Emanuel Stan
-
Claudia Trif
Evenimentul va fi prezentat de Andreea Bogdan, gazda fidelă a galei, aflată la a patra ediție. Ea va ghida publicul cu eleganță și căldură, într-o seară în care generozitatea devine forța care unește comunitatea.
Ultima oră
- Poiana Clătitelor revine la viață: leagăne și vatră pentru foc de tabără într-un loc reinventat de o mână de oameni harnici / video foto 12 minute ago
- Încă o creșă nouă în Sibiu! Lucrările au început pe Calea Poplăcii și va avea 70 de locuri 14 minute ago
- Planuri mărețe la Primărie: aglomerația de la intrarea în Sibiu dinspre Șelimbăr, rezolvată cu un mega pasaj subteran 34 de minute ago
- Fără paradă de 1 Decembrie și în acest an la Sibiu: cea mai apropiată alternativă, la o oră distanță o oră ago
- Hoții care au prădat o biserică din Copșa Mică, prinși de un polițist din Blaj, aflat în timpul liber o oră ago