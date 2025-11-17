un italian s-a îndrăgostit de sibiu: dino aduce de 3 ani, celebrele deserturi siciliene la târgul de crăciun / foto video

În mijlocul luminilor de iarnă și al aromelor festive din Piața Mare, povestea unui italian din Sicilia a devenit, de-a lungul anilor, o parte din magia Târgului de Crăciun din Sibiu. De trei ani, el și familia sa se întorc aici pentru a aduce gusturile autentice ale Siciliei.

Totul a început în urmă cu mulți ani, când italianul a vizitat pentru prima dată Sibiul ca simplu turist. Orașul l-a fermecat imediat cu arhitectura medievală, atmosfera caldă a oamenilor și spiritul vibrant al centrului istoric. Însă adevărata revelație a venit odată cu Târgul de Crăciun. „Prima dată am venit ca turist. Mi-a plăcut atât de mult orașul… și când am văzut Târgul de Crăciun am zis: fantastic!”

Această experiență l-a inspirat să revină, dar nu ca vizitator, ci ca participant. Așa a apărut ideea de a aduce în România deserturi tradiționale siciliene.

De la inspirație la afacere: „Am văzut că românilor le plac produsele noastre”

„Eu sunt comerciant”, spune el zâmbind, de parcă ar fi cea mai firească introducere. Observând interesul românilor pentru produsele italiene, ideea s-a conturat firesc. „Mi-a venit ideea să particip aici pentru că am văzut că sunt mulți români care apreciază produsele noastre. Și la acest târg vin oameni din toată lumea… așa că am zis: de ce nu?”, povestește Johnatan.

Rețetele lui sunt vechi, unele cu rădăcini arabe sau normande, moștenite din istoria complexă a Siciliei. „Toate rețetele sunt vechi. Sicilia a fost dominată de arabi, normanzi, greci… și fiecare a adus câte ceva. Pasta de migdale, de exemplu, e de origine arabă, iar noi am transformat-o într-un produs internațional”, a spus acesta.

„Oamenii din Sibiu sunt deschiși și frumoși”

Deși succesul comercial este real, legăturile umane sunt cele care îl impresionează cel mai mult. „Oamenii de aici sunt deschiși, foarte frumoși. Mă simt foarte bine aici. Este al treilea an și am deja mulți prieteni români care, când află că sunt aici, vin să mă viziteze… și asta e mai frumos decât vânzarea produselor”, mai spune acesta.

Această căldură îl face să se întoarcă an de an, împreună cu familia, care îl susține în micuțul colț de Sicilia pe care îl aduce în Piața Mare. Când vorbește despre originile sale, ochii i se luminează. Este născut la poalele Etnei, într-un sat mic din Sicilia. „Eu vin din Sicilia, dintr-un sătuc de la poalele Etnei. România îmi place, dar pământul meu rămâne pământul meu… și e bine așa”, a spus acesta.

Un strop de Sicilia în centrul Târgului de Crăciun din Sibiu

Până în 4 ianuarie, standul familiei sale este o oprire obligatorie la Târgul de Crăciun din Sibiu, pentru cei care iubesc dulciurile italiene. Cozi scurte, zâmbete multe și aroma irezistibilă a pastelor de migdale și cremei de fistic autententică transformă totul într-o experiență aparte. „Nu mă așteptam să fie atât de frumos. Este ceva fantastic… și în fiecare an mă întorc cu bucurie”, a spus Johnatan Dino.