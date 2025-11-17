veste excelentă pentru elevii de la ghibu: primăria construiește un corp nou de clădire în valoare de aproape 16 milioane lei

Agenția pentru Dezvoltare Regională a informat Primăria Sibiu că a fost aprobată finanțarea europeană nerambursabilă, prin Fondul European de Dezvoltare Regională, pentru construirea unui nou corp de clădire la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu.

Valoarea proiectului prin care se va construi un corp nou de clădire la Liceul O. Ghibu este de 16,1milioane de lei, din care 15,79 milioane sunt asigurate din fonduri europene nerambursabile.

“Nu doar modernizăm clădirile existente, ci creăm și spații noi. La Liceul Ghibu, unitate în care sunt clase de învățământ primar, gimnazial și liceal, vom amenaja încă 9 săli de clasă. Nu este singura investiție pe care o derulăm aici – lucrările de eficientizare energetică a clădirilor existente se apropie de finalizare, iar pentru sala de sport vom demara un proiect separat pentru modernizarea suprafeței de joc și a dotărilor. Reamintesc că, pentru suplimentarea spațiilor disponibile pentru învățământul preuniversitare, avem în curs construcția unei creșe noi în cartierul Reșița, a unei creșe noi pe Calea Poplăcii, a unei creșe și grădinițe în Piața Cluj și un corp nou la Școala nr. 8.” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)

Noul corp de clădire:

va avea parter și 2 etaje, oferind o suprafață suplimentară de 1.300 mp

va fi eficient energetic, prin termoizolarea fațadelor, instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice, a unor instalații de ventilare și de încălzire cu cazane murale în condensație și a unor pompe de căldură

pe lângă 9 săli de clasă noi, în acesta se vor amenaja și 6 grupuri sanitare, un spațiu tehnic și spații de depozitare.

va fi dotat cu mobilier și echipamente IT

Următorul pas în acest proiect, după semnarea contractului de finanțare, este inițierea procedurii de achiziție pentru execuția lucrărilor propriu-zise de construcție.