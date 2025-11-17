vreme rea în sudul județului sibiu: avertizare de vânt puternic și precipitații abundente

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Codul galben de vânt puternic și ploi abundente și în zona de sud a județului Sibiu, în special localitățile aflate spre munte: Săliște, Orlat, Cisnădie, Tălmaciu, Boița, Avrig (zona sudică), Porumbacu, Cârțișoara, Arpașu, Sadu, precum și întreaga zonă montană din Făgăraș și Cindrel.

În interval de valabilitate: 17 noiembrie, ora 12:00 și 20 noiembrie, ora 10:00 vor fi: ploi importante cantitativ, ninsori la munte, precipitații mixte, intensificări ale vântului și vreme rece.

În după-amiaza și seara zilei de luni, 17 noiembrie, în Banat și Crișana se vor semnala averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice, iar apoi va ploua în cea mai mare parte a țării. În intervalul menționat se pot acumula 20…25 l/mp, iar izolat chiar 30…40 l/mp.

În noaptea de marți spre miercuri, 18/19 noiembrie, în toată zona montană va ninge și se va depune strat de zăpadă. În zonele mai joase din centru și est vor apărea precipitații mixte iar vântul va sufla cu intensificări locale.