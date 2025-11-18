a pierdut cineva bani în piața mare? un sibian i-a găsit și i-a dus la poliție

Un sibian a dat dovadă de responsabilitate civică după ce, vineri seara, 14 noiembrie, în jurul orei 18:40, s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Sibiu pentru a preda o sumă de bani găsită cu aproximativ o oră înainte, în Piața Mare.

Polițiștii anunță că efectuează cercetări pentru identificarea persoanei care i-a pierdut, iar banii se află în custodia Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu. Oricine poate demonstra că este proprietarul sumei este rugat să se adreseze Poliției Municipiului Sibiu, la sediul situat pe strada Revoluției nr. 4-6, accesul fiind dinspre strada Pluto.

Reprezentanții IPJ Sibiu transmit și un mesaj de apreciere pentru cetățeanul care a predat suma găsită, subliniind că gestul său contribuie la consolidarea încrederii în comunitate și la promovarea unui comportament corect față de lege și față de cei din jur.