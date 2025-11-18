a pierdut cineva bani în piața mare? un sibian i-a găsit și i-a dus la poliție

Un sibian a dat dovadă de responsabilitate civică după ce, vineri seara, 14 noiembrie, în jurul orei 18:40, s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Sibiu pentru a preda o sumă de bani găsită cu aproximativ o oră înainte, în Piața Mare.
Polițiștii anunță că efectuează cercetări pentru identificarea persoanei care i-a pierdut, iar banii se află în custodia Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu. Oricine poate demonstra că este proprietarul sumei este rugat să se adreseze Poliției Municipiului Sibiu, la sediul situat pe strada Revoluției nr. 4-6, accesul fiind dinspre strada Pluto.
Reprezentanții IPJ Sibiu transmit și un mesaj de apreciere pentru cetățeanul care a predat suma găsită, subliniind că gestul său contribuie la consolidarea încrederii în comunitate și la promovarea unui comportament corect față de lege și față de cei din jur.
Ultima oră
- România pierde pe “Municipal” cu Spania: Kevin Ciubotaru a fost integralist la “tricolorii mici” / video foto 2 ore ago
- Dormeau într-o rulotă, dar s-a făcut scrum: doi oameni sărmani din Ocna Sibiului au nevoie de ajutor / foto 3 ore ago
- Ceremonie emoționantă la Spitalul Militar Sibiu: după 37 de ani în uniformă, colonelul Sevastian Petre se retrage / foto 5 ore ago
- Proiect imobiliar în zona centrală din Mediaș: se construiesc 4 blocuri 6 ore ago
- Se reiau deversările Lacului Vidraru: precizări importante pentru populație 6 ore ago