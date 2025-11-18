accident grav pe dn1 la intrarea în veștem: plan roșu activat după ce un microbuz s-a ciocnit cu o mașină și s-a răsturnat / foto

Un accident deosebit de grav s-a produs marți dimineața pe DN1, la intrarea în localitatea Veștem. Din primele informații, un impact devastator a avut loc între un microbuz de transport persoane și o mașină.

UPDATE, ora 8:00 – Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat. În urma examinării medicale, șase persoane au necesitat transport la spital, în timp ce celelalte șase au refuzat asistența. La UPU Sibiu sunt transportate șase femei cu vârste între 42 și 56 de ani, toate conștiente, însă care prezintă traumatisme ușoare, contuzii și escoriații.

Potrivit SAJ Sibiu, două victime, ambele femei, au suferit răni mai grave: cea de 54 de ani a avut traumatism costal și facial, iar cealaltă, de 42 de ani, traumatism facial și plagă la arcadă.

UPDATE 1, ora 8:40 – Conform IPJ SIBIU, s-a stabilit că, în timp ce conducea un microbuz de transport persoane pe strada Principală din localitatea Veștem, un bărbat în vârstă de 73 de ani, din județul Vâlcea, ar fi efectuat virajul la stânga pe DN1 pe direcția Sibiu – Vâlcea și a intrat în coliziune cu un autoturism, condus din sens opus de către un sibian în vârstă de 28 de ani.

În microbuzul prevăzut cu 24 de locuri, se aflau 11 persoane la momentul producerii accidentului rutier, respectiv conducătorul auto și 10 femei. Traficul în zonă este îngreunat.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

La locului accidentului intervin următoarele forțe:

trei echipaje SMURD, dintre care unul cu medic,

o autospecială pentru transport personal și victime multiple,

o autospecială de descarcerare,

o autospecială de stingere,

două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu.

Pentru gestionarea optimă a evenimentului rutier, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Conform primelor informații, toate cele 12 persoane implicate s-au autoevacuat și sunt conștiente. În prezent, ele sunt evaluate de echipajele medicale.

Traficul pe sensul Tălmaciu-Sibiu este îngreunat. Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență.