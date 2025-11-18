accidentul de marți de la veștem: oamenii din microbuz sunt din vâlcea și mergeau acasă de la muncă

Un accident rutier grav s-a produs marți dimineața pe DN1 la intrarea în Veștem. Un microbuz care transporta persoane a intrat în coliziune cu o mașină. Șase oameni au ajuns la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Oamenii legii au activat Planul Roșu de Intervenție în urma accidentului de marți dimineața după ce un microbuz care circula către Tălmaciu a intrat în coliziune cu un autoturism.

În urma evenimentului, șase dintre cele 11 persoane aflate în microbuz au fost transportate la spital. Din fericire, rănile suferite nu sunt grave.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, persoanele aflate în microbuz ieșiseră din tura de la muncă, fiind angajate la o fabrică de pâine din județul Sibiu. Ele se deplasau către casă, în județul Vâlcea, în localitățile Greblești și Câinenii Mari.