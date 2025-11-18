accidentul de marți de la veștem: oamenii din microbuz sunt din vâlcea și mergeau acasă de la muncă

Un accident rutier grav s-a produs marți dimineața pe DN1 la intrarea în Veștem. Un microbuz care transporta persoane a intrat în coliziune cu o mașină. Șase oameni au ajuns la spital pentru a primi îngrijiri medicale.
Oamenii legii au activat Planul Roșu de Intervenție în urma accidentului de marți dimineața după ce un microbuz care circula către Tălmaciu a intrat în coliziune cu un autoturism.
Citește și: Cum s-a produs accidentul de marți de la Veștem
În urma evenimentului, șase dintre cele 11 persoane aflate în microbuz au fost transportate la spital. Din fericire, rănile suferite nu sunt grave.
Potrivit surselor Ora de Sibiu, persoanele aflate în microbuz ieșiseră din tura de la muncă, fiind angajate la o fabrică de pâine din județul Sibiu. Ele se deplasau către casă, în județul Vâlcea, în localitățile Greblești și Câinenii Mari.
Ultima oră
- Panică globală: o parte a internetului a „înghețat”, iar mii de site-uri au picat – pe listă și multe ziare din România 23 de minute ago
- Președintele PSD Sibiu l-a felicitat pe Mitropolitul Ardealului cu ocazia celor 20 de ani de slujire: ”La mulți ani binecuvântați, Înaltpreasfințite Părinte!” 42 de minute ago
- Protest spontan la Parlament: angajații cer salarii mai bune și respect / video o oră ago
- Sistemul E-sigur se extinde: toate camerele din orașe vor monitoriza traficul o oră ago
- Proiectul imobiliar care răsare în locul fostei fabrici de stilouri din Sibiu: s-a anunțat când vor începe vânzările apartamentelor 2 ore ago