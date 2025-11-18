adevăratul moș crăciun trăiește în sibiu: povestea uimitoare a lui gheorghe stoiță, care de 40 de ani aduce magie pentru mii de copii / video foto

Comuna Cristian, din Sibiu, are un secret bine păstrat. Un om care, an de an, îmbracă cel mai iubit costum al iernii și aduce zâmbete pe chipurile a mii de copii: Gheorghe Stoiță, Moș Crăciun local, dedicat și cu o inimă cât tolba lui plină de daruri.

La 70 de ani, domnul Stoiță, fost salariat civil la aviația de elicoptere, continuă o tradiție începută demult, chiar din anii ’80, când era Moș Crăciun pentru propriii copii. Adevărata aventură a început însă acum zece ani, când o barbă naturală, albă, i-a validat de la sine noul rol.

„Chemarea a venit acum un deceniu. Odată cu barba albă, am simțit că menirea mea este să ajung la sufletul copiilor, de la școli la grădinițe, aducând magia Crăciunului în fiecare colț.

Barba naturală, complet albă, m-a validat instantaneu. Copiii și părinții au simțit autenticitatea. Vestea s-a dus repede, iar telefonul a început să sune: ‘Vrem Moșul cel original!’ Așa am pornit la drum.

Pentru a fi Moș Crăciun, nu a fost nevoie de pregătire. A fost o chemare lăuntrică. Cred că asta e în sângele meu. Nu e o bucurie mai mare decât să simți afecțiunea lor sinceră.”

,,Moșule, te rog, adu-l pe tăticul acasă!”

Moșul din Cristian nu se limitează doar la localitate. A dus magia și în Sibiu, la Clubul Inter, la Sala Sporturilor, și chiar la evenimente caritabile, cum ar fi cel de la cantina studențească. A fost oaspetele școlii de balet și a răspuns chemărilor din Orlat (la Junii) și Gura Râului (la Pensiunea La Răstoaca).

Dar dincolo de evenimentele mari, sunt momentele personale care îl emoționează cel mai mult și îi dau putere.

,,O amintire m-a marcat, dar îmi și reamintește de ce fac asta. O fetiță de la școala de balet, venită în brațele mele, plângând, mi-a șoptit: ‘Moșule, te rog, adu-l pe tăticul acasă!’ lucra în Spania. Lacrimile ei mă emoționează profund chiar și acum.

„Această misiune îmi dă putere”

Deși vârsta și cererea mare îi impun un program strict, Gheorghe Stoiță găsește în această activitate secretul longevității și al bucuriei. Este o meserie pe care o face cu sufletul.

„Această misiune mă ține în putere. Am ajuns la 70 de ani, iar când ești la pensie și nu ai o ocupație care să te împlinească, simți că te stingi. Sufletul meu reînvie în fiecare Decembrie, alături de ei.” spune acesta.

El povestește cum, acum câțiva ani, o durere la picior l-a făcut să se simtă rău, dar, odată ce s-a îmbrăcat în Moș Crăciun și a plecat la drum, suferința i-a trecut. Copiii, de altfel, sunt cei care îi dau cea mai mare satisfacție, chemându-l an de an, chiar și când cresc: „Sunt acum și familii unde am fost la copiii în grupa mică, iar acum mă cheamă și când sunt în clasa a IV-a,” mărturisește el.

Mesajul Lui Moș Crăciun

Pentru toți copiii din Sibiu, Moș Gheorghe Stoiță are un mesaj plin de speranță:

,,Sper să fie convinși că îi iubește Moșul și totdeauna să creadă în Moșul, să asculte de părinți și să fie cu sufletul curat, să nu o apuce pe căi greșite” concluzionează acesta.

