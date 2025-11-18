bursele sociale și de merit în 2025-2026: condiții, sume și termene de plată

Elevii vor primi primele burse din anul școlar 2025-2026 pe 20 noiembrie 2025, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului Educației.

Calculul făcut de școli și de inspectoratele școlare arată că bursele de merit vor avea o valoare de aproximativ 700 de lei, iar cele tehnologice de 467 de lei pentru primele două luni de cursuri. Bursa socială rămâne fixă, la 300 de lei pe lună.

Conform edupedu.ro, cuantumul minim stabilit prin Legea 198/2023 este de 450 de lei pentru bursa de merit și 300 de lei pentru cea tehnologică, iar elevii nu primesc aceste sume integral în lunile în care există vacanțe.

Conform calendarului anului școlar 2025-2026:

Bursa de merit : septembrie 2025: aproximativ 348 lei (22 zile lucrătoare, 5 zile de vacanță) octombrie 2025: aproximativ 352 lei (23 zile lucrătoare, 5 zile de vacanță)

: Bursa tehnologică : septembrie 2025: 232 lei octombrie 2025: 235 lei

:

Lunile noiembrie 2025 și mai 2026 sunt singurele luni fără vacanțe din întreg anul școlar, astfel că în decembrie 2025 și iunie 2026 bursele vor fi plătite la valoarea lor integrală.

Cuantumul minim al burselor în 2025-2026

bursa de merit – 450 lei

bursa socială – 300 lei

bursa tehnologică – 300 lei

pentru mamele minore – 700 lei

Calendarul plăților

Plata burselor se face în fiecare lună, pe data de 20, pentru luna precedentă. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare sau sărbătoare legală, plata se face în ultima zi lucrătoare anterioară. Ministerul Educației virează fondurile către școli prin inspectoratele școlare, iar ordonatorii de credite ai unităților de învățământ sunt responsabili pentru plata la termen.

Cine primește bursa de merit

Este acordată elevilor din gimnaziu și liceu.

Nu necesită cerere, fiind propusă de diriginte.

Se acordă doar elevilor care au avut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine” în anul școlar anterior.

Elevii cu 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună pierd bursa pentru luna respectivă.

Poate fi cumulată atât cu bursa socială, cât și cu cea tehnologică.

Reguli privind bursele sociale