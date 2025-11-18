ceremonie emoționantă la sibiu: victimele războaielor, omagiate la monumentul din pădurea dumbrava / foto

Astăzi, la Monumentul Eroilor din Pădurea Dumbrava, a avut loc o ceremonie dedicată Zilei Naționale de Doliu pentru comemorarea victimelor războaielor și ale violenței. La eveniment a fost prezent și vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, Paul Kuttesch.

Manifestarea, organizată de Consulatul Germaniei la Sibiu în parteneriat cu Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, a reunit reprezentanți ai administrației, membri ai instituțiilor militare, lideri religioși și cetățeni care au dorit să aducă un omagiu celor pierduți în conflicte armate sau sub regimuri opresive.

Ediția din acest an a avut o semnificație aparte, fiind legată de împlinirea a opt decenii de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, un prilej de reflecție asupra lecțiilor istoriei și asupra valorilor care stau la baza cooperării europene.