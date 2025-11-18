ceremonie emoționantă la spitalul militar sibiu: după 37 de ani în uniformă, colonelul sevastian petre se retrage / foto

Colonelul Sevastian Petre, unul dintre veteranii cu cea mai lungă activitate din cadrul Spitalului Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu, își încheie oficial misiunea după aproape patru decenii de carieră militară.

După 37 de ani dedicați sistemului medical militar, acesta a trecut în rezervă, marcând astfel începutul unei noi etape din viața sa. Momentul a fost marcat printr-o ceremonie organizată la sediul instituției, unde cadre militare și angajați civili au fost prezenți pentru a-i recunoaște meritele.

În cadrul evenimentului, comandantul spitalului, colonel medic conf. univ. dr. Doru-Florian-Cornel Moga, i-a oferit lui Sevastian Petre Diploma de Apreciere și Placheta SCMU, în semn de recunoștință pentru profesionalismul și implicarea demonstrate de-a lungul întregii cariere.

Colectivul spitalului i-a transmis urări de sănătate și împliniri, alături de aprecierea pentru anii în care a contribuit la buna funcționare a instituției și la formarea generațiilor tinere din sistemul militar.