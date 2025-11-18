decizie nouă în cazul sibianului mort la spital după ce a fost bătut pe stradă: ce se întâmplă cu agresorul

Oamenii legii au luat o primă măsură față de agresorul din Ștrand, la cinci zile după ce bărbatul pe care l-a bătut a murit la spital. De asemenea, procurorul a schimbat încadrarea juridică a faptei.

Un bărbat în vârstă de 59 de ani a fost agresat pe stradă în 31 octombrie. La scurt timp de la agresiune, omul a fost internat în spital. Starea lui s-a agravat, astfel că în noaptea de 12 spre 13 noiembrie a decedat.

În tot acest timp, oamenii legii au desfășurat cercetări, iar încadrarea juridică s-a schimbat de trei ori. Mai întâi, s-au făcut cercetări pentru fapta de tentativă de omor, apoi pentru vătămare corporală din culpă, iar odată ce a intervenit decesul victimei, încadrarea juridică a faptei s-a schimbat în loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. În cursul zilei de 18 noiembrie, s-a dispus și o primă măsură preventivă față de agresor.

„În continuarea comunicatului privind agresiunea din 31.10.2025, vă aducem la cunoștință faptul că la data de 17.11.2025 a fost schimbată încadrarea juridică a faptei în loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 C.Pen. și a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de autor. Astăzi a fost luată măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpat pentru 60 de zile. Punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea unor măsuri preventive sunt acte procesuale care nu înfrâng prezumția de nevinovăție”, transmite Dan Simion, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Procurorii transmit că „moartea a fost neviolentă și s-a datorat insuficienței cardiorespiratorii acte consecutive unei bonhopneumonii complicată în evoluție”. Fiul bărbatului decedat contestă însă cele spuse de oamenii legii. Potrivit acestuia, tatăl lui nu avea nicio problemă medicală care să îi agraveze starea de sănătate. Din contră, de curând își făcuse mai multe investigații medicale pentru a putea fi angajat ca șofer la Tursib. De asemenea, în ziua bătăii, când a ajuns la Urgențe, s-a consemnat faptul că bărbatul a fost victima unei agresiuni și că avea leziuni grave în urma evenimentului.

