doliu în republica moldova și românia: a murit ilie ilașcu

Ilie Ilașcu, una dintre cele mai proeminente figuri ale mișcării de eliberare națională din Republica Moldova și fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol, a încetat din viață luni seară, la vârsta de 73 de ani.

Familia a anunțat decesul printr-un mesaj transmis agenției MOLDPRES, evocând un om „al curajului, verticalității și iubirii de țară”, un soț și părinte devotat, care a rămas pentru mulți un reper moral.

„A iubit cu sinceritate, a luptat cu demnitate și a fost un patriot desăvârșit. Trupul neînsuflețit va fi depus la București, unde vor avea loc și funeraliile.” au transmis apropiații.

Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o vor putea face la capela Bisericii Sfânta Sofia, pe Calea Floreasca nr. 216 din București, începând de marți, 18 noiembrie, ora 14:00, până joi, 20 noiembrie. Familia a mulțumit tuturor celor care au transmis mesaje de compasiune și sprijin.

Cine a fost Ilie Ilașcu

Potrivit Mediafax, acesta era născut pe 30 iulie 1952 în localitatea Taxobeni, raionul Fălești, Ilie Ilașcu a urmat studii economice la Universitatea Agrară și a devenit, la finalul anilor ’80, unul dintre liderii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia. A condus filiala Frontului Popular din Moldova la Tiraspol și a jucat un rol activ în conflictul armat de pe Nistru, coordonând trupe speciale ale Ministerului Securității Naționale.

La 2 iunie 1992, el și colegii săi din ceea ce avea să fie cunoscut drept „Grupul Ilașcu” au fost capturați de forțele separatiste sprijinite de structuri rusești și condamnați de o instanță nerecunoscută internațional. Ilașcu a primit sentința la moarte în 1993, dar, după nouă ani de detenție, a fost eliberat în mai 2001, în urma presiunilor exercitate de comunitatea internațională.

În 2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit responsabilitatea Federației Ruse și a Republicii Moldova pentru tratamentele inumane la care a fost supus. În semn de recunoaștere, Ilie Ilașcu a primit distincții importante: Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler în 2001, Ordinul Republicii în 2010 și titlul de cetățean de onoare în numeroase orașe din România și Republica Moldova.

Pe plan politic, a reprezentat Republica Moldova ca deputat în două legislaturi și România ca senator între 2000 și 2008. A activat în comisii parlamentare esențiale: sănătate publică, drepturile omului, apărare și a fost membru al delegației României la APCE. Inițiativele sale au vizat în special drepturile omului, securitatea și cooperarea internațională.

Pentru comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului, Ilie Ilașcu rămâne un nume sinonim cu rezistența, sacrificiul și lupta pentru demnitate națională. Prietenii, familia și toți cei care l-au cunoscut îi păstrează vie memoria.