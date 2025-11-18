dormeau într-o rulotă, dar s-a făcut scrum: doi oameni sărmani din ocna sibiului au nevoie de ajutor / foto

Erika și Costică locuiau într-o rulotă în Ocna Sibiului. Era locul pe care îl numeau acasă. Dar, în urma unui incendiu devastator, căsuța pe roți s-a făcut scrum, astfel că cei doi sibieni nu mai au un acoperiș deasupra capului. Deocamdată dorm într-un șopron, însă temperaturile sunt deja mult prea reci, iar iarna este din ce în ce mai aproape. Sibienii cu inimă mare se pot alătura inițiativei unui localnic și pot dona bani pentru a le cumpăra un container în care să locuiască de acum înainte.

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă, pe strada Alămor din Ocna Sibiului. O rulotă a fost cuprinsă de flăcări și, în ciuda intervenției pompierilor, aceasta s-a făcut scrum. „La sosirea forțelor, incendiul se manifesta generalizat la întreaga rulotă, aceasta nu a mai putut fi salvată”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Rulota era locuința Erikăi și a lui Costică Moldovan. Sunt doi oameni sărmani, greu încercați de viață, care locuiau în această zonă de ani de zile. Rulota a fost cumpărată de fiica lor, cu credit, pentru a avea unde să doarmă. „Era singura lor locuință. Sunt doi oameni sărmani, trecuți de 55 de ani. Au locuit multă vreme într-un bordei sub pământ, dar s-a surpat odată și s-au speriat. Fiica lor le-a cumpărat rulota asta, chiar și acum plătește creditul pentru ea. Când a pornit incendiul ei erau plecați în oraș. Nu au pățit nimic, dar când au venit s-au trezit cu nimic”, povestește Zinel Stejar, un localnic care face tot posibilul pentru a-i ajuta în aceste momente de cumpănă.

Erika și Costică dorm acum într-un șopron. Localnicul le-a dus pături ca să se încălzească și mâncare. Dar acest spațiu nu este potrivit pentru locuire, fiindcă temperaturile sunt mult prea scăzute, iar iarna este tot mai aproape. Din acest motiv, se organizează o strângere de fonduri pentru a le cumpăra un container de locuit.

„Haideți să nu fim indiferenți, să contribuim cât mai mulți cu cât putem pentru a le cumpăra un container de locuit. Prețul minim de achiziție pornește de la 2.300 euro + TVA, dimensiuni 6,10 m x 2,44 m. 5-10 lei pentru unii nu înseamnă un efort mare, însă pentru ei poate însemna enorm: un acoperiș, un loc în care să doarmă în condiții umane. Containerul va veni gol, dar vom contribui fiecare cu ce avem, le vom duce un pat, o masă, scaune și o sobă”, mai spune localnicul care se implică pentru strângerea fondurilor.

Persoanele care vor să se implice pentru a le oferi ajutor celor doi sibieni greu încercați pot dona orice sumă în următorul cont:

IBAN: RO11REVO0000191348494661

Beneficiar: Zinel Stejar

Detalii pentru donații: ajutor pentru Erika și Costică