europa își pierde „surorile de aur”: alice și ellen kessler, au murit împreună după aproape nouă decenii de viață

Alice și Ellen Kessler, celebrele gemene care au marcat scena artistică europeană în anii 1950 și 1960, și-au încheiat viața la domiciliul lor de lângă München, la vârsta de 89 de ani.

Potrivit presei internaționale, acestea ar fi ales să moară împreună, respectând promisiunea făcută cu un an în urmă.

Conform Mediafax, autoritățile germane au confirmat decesul în jurul prânzului de luni, după ce ofițerii unității speciale K12 au fost chemați la proprietate. Ancheta a exclus implicarea vreunei persoane terțe. Poliția a precizat că surorile Kessler au apelat la „eutanasie asistată”, procedură legală și strict reglementată în Germania.

Conform legislației germane, eutanasia asistată este permisă doar dacă persoana acționează voluntar și responsabil, este majoră și are capacitate juridică. Cei care oferă asistență nu pot administra singuri substanța letală, actul fiind considerat „eutanasie activă” și interzis prin lege.

Cine erau surorile gemene

Născute în Nerchau, Saxonia, chiar înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, Alice și Ellen Kessler au cucerit publicul internațional cu dansul lor sincronizat și costumele sclipitoare. Au urcat pe scenele unor show-uri precum cele ale lui Perry Como și Rolf Harris și au reprezentat Germania de Vest la Eurovision, clasându-se pe locul 8 cu piesa „Tonight we want to go dance”.

În 1962, gemenele s-au mutat în Italia, unde și-au extins cariera dincolo de dans, devenind vedete ale emisiunii de varietăți „Studio Uno”. Popularitatea lor le-a adus inclusiv o ședință foto pentru Playboy Italia, numărul lor devenind cel mai rapid vândut la acea vreme.

Pe parcursul carierei, Alice și Ellen Kessler au fost răsplătite cu numeroase distincții, printre care Trandafirul de Aur de la Montreux și Crucea Federală pentru Merit, rămânând în memoria colectivă drept simboluri ale eleganței și ale spectacolului european din anii ’60.