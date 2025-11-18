familia bărbatului decedat după ce a fost bătut în ștrand și colegii de la tursib cer să se facă dreptate. „nu suntem de acord cu certificatul de deces” / video

Familia și colegii bărbatului decedat după ce a fost bătut în cartierul Ștrand din municipiul Sibiu nu sunt de acord cu cauza decesului menționată în certificatul medico-legal. Ei spun că moartea sibianului s-a datorat loviturilor primite în acea zi, și nu din cauza unor afecțiuni medicale preexistente.

Aparținătorii bărbatului decedat la spital după ce a fost bătut în 31 octombrie în Ștrand contestă certificatul medico-legal și cauza decesului. Ei spun că li se pare nedrept că în fișa de internare se menționa faptul că bărbatul a avut mai multe leziuni ca urmare a agresiunii, iar în certificatul de deces aceste mențiuni nu au mai apărut.

Cer să se facă dreptate

Procurorii au transmis că „moartea a fost neviolentă și s-a datorat insuficienței cardiorespiratorii acute consecutive unei bonhopneumonii complicată în evoluție”. Fiul bărbatului decedat contestă însă cele spuse de oamenii legii. Potrivit acestuia, tatăl lui nu avea nicio problemă medicală care să îi agraveze starea de sănătate. Din contră, de curând își făcuse mai multe investigații medicale pentru a putea fi angajat ca șofer la Tursib.

El mai consideră că s-a făcut o nedreptate, întrucât tatăl lui era sănătos înainte de agresiune, iar moartea lui nu ar fi putut surveni decât din cauza loviturilor primite. „Nu sunt de acord cu certificatul medico-legal când l-am ridicat pe tata de la morgă. Pe fișa de internare, când a fost dus la Urgențe, reieșea că are coaste rupte, un pneumotorax drept, iar în fișa de externare reiese că tata a murit din cauză că era bolnav dinainte. Nu suntem de acord, vrem să se facă dreptate”, a spus Laurențiu, fiul bărbatului decedat.

De asemenea, colegii de la Tursib ai bărbatului decedat susțin că omul a fost la serviciu în ziua agresiunii și nu a acuzat probleme de sănătate. „Suntem foarte nemulțumiți de ce s-a întâmplat cu colegul nostru. În internare specifică medicul că are coaste rupte, maxilarul rupt, iar în certificatul medico-legal nu mai există așa ceva. Nu e posibil așa ceva”, a spus un coleg al bărbatului decedat.

„În ziua aia a condus autobuzul, a scăpat de la muncă și a fost bătut. Cinci coaste rupte și una în plămân, a mai mers 500 de metri după ce a fost bătut și a căzut cu capul pe volan. Cu toate astea, criminalul e liber. El avea toate analizele la zi, iar în certificatul de deces spune că avea afecțiuni. Nu e posibil așa ceva, dacă avea probleme de sănătate, nu mai putea conduce autobuzul. Autoritățile să își facă treaba, nu să lase răufăcători în libertate”, a spus un alt coleg al bărbatului decedat.

În cursul zilei de marți, bărbatul acuzat de agresiune a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Încadrarea juridică a faptei a fost schimbată în loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.