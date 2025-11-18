hoții care au prădat o biserică din copșa mică, rămân încarcerați

Polițiștii au reținut, zilele trecute, doi tineri, în vârstă de 19, respectiv 28 de ani, din județul Alba, suspectați de implicare într-un furt calificat în localitatea Copșa Mică.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 16 noiembrie, când o femeie de 67 de ani din Copșa Mică a sesizat poliția despre intrarea unor persoane necunoscute într-o biserică din localitate și sustragerea mai multor bunuri.

Investigațiile efectuate de polițiști, cu sprijinul I.P.J. Alba, au condus la identificarea celor doi suspecți, ambii din județul Alba. Mai exact, un polițist din Blaj, județul Alba, aflat în timpul liber, i-a recunoscut și i-a imobilizat pe suspecți.

Reamintim faptul că, în noaptea de 15/16 noiembrie, aceștia ar fi pătruns ilegal în lăcașul de cult, de unde au furat trei boxe, două laptopuri și două stații audio, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 6.000 de euro. O parte din bunuri a fost recuperată de polițiști în urma acțiunilor operative.

Ieri, 17 noiembrie, Judecătoria Mediaș a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.