hoții care au prădat o biserică din copșa mică, rămân încarcerați

Polițiștii au reținut, zilele trecute, doi tineri, în vârstă de 19, respectiv 28 de ani, din județul Alba, suspectați de implicare într-un furt calificat în localitatea Copșa Mică.
Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 16 noiembrie, când o femeie de 67 de ani din Copșa Mică a sesizat poliția despre intrarea unor persoane necunoscute într-o biserică din localitate și sustragerea mai multor bunuri.
Investigațiile efectuate de polițiști, cu sprijinul I.P.J. Alba, au condus la identificarea celor doi suspecți, ambii din județul Alba. Mai exact, un polițist din Blaj, județul Alba, aflat în timpul liber, i-a recunoscut și i-a imobilizat pe suspecți.
Reamintim faptul că, în noaptea de 15/16 noiembrie, aceștia ar fi pătruns ilegal în lăcașul de cult, de unde au furat trei boxe, două laptopuri și două stații audio, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 6.000 de euro. O parte din bunuri a fost recuperată de polițiști în urma acțiunilor operative.
Ieri, 17 noiembrie, Judecătoria Mediaș a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.
Ultima oră
- Stop donațiilor neautorizate! DGASPC Sibiu avertizează privind campaniile lansate în numele copiilor 21 de minute ago
- Panică globală: o parte a internetului a „înghețat”, iar mii de site-uri au picat – pe listă și multe ziare din România o oră ago
- Președintele PSD Sibiu l-a felicitat pe Mitropolitul Ardealului cu ocazia celor 20 de ani de slujire: ”La mulți ani binecuvântați, Înaltpreasfințite Părinte!” o oră ago
- Protest spontan la Parlament: angajații cer salarii mai bune și respect / video 2 ore ago
- Sistemul E-sigur se extinde: toate camerele din orașe vor monitoriza traficul 2 ore ago