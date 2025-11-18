imagini atipice la sibiu - o cireadă de vaci a invadat o stradă: ,,au sărit chiar în fața mașinii mele”/ video

Marți dimineață, 18 noiembrie, la ora 08:27, un sibian a surprins o scenă neobișnuită pe strada Ștefan cel Mare din cartierul Broscărie: mai multe vaci care se deplasau nestingherite pe carosabil.
Alex, spune că nu s-a mai întâlnit niciodată cu o astfel de situație în zonă.
„Animalele mergeau pe drum, ca și cum ar fi fost ceva absolut normal. Nu am mai întâlnit o astfel de situație”, a povestit acesta.
Bărbatul spune că șoferii nu știau cum să reacționeze. „A fost ciudat să vezi așa ceva în Sibiu. Ne uitam toți la ele și nu știam ce să facem. Traficul era complet blocat de vaci, iar șoferii stăteau pe loc fără să poată trece”, a povestit acesta.
Deși incidentul ar fi putut provoca un accident, traficul a rămas sub control, iar animalele nu au fost rănite. „Am fost norocos că nimeni nu a fost rănit și că totul s-a terminat fără probleme. Dar cu siguranță a fost un moment surprinzător pentru toată lumea de pe drum. Câteva animale au trecut chiar prin fața mașinii mele”, a adăugat Alex.
Acesta nu a făcut o sesizare către autorități, dar speră ca astfel de situații să nu se repete. „Nu am raportat cazul, pentru că totul s-a terminat bine, dar cred că autoritățile ar trebui să verifice cum au ajuns vacile pe șosea, ca să evităm alte incidente”, a mai spus sibianul.
Amendă până la 600 de lei
Purtătoare de cuvânt IPJ Sibiu, Isabela Brad, a transmis:
,,Referitor la aceste imagini, vă informăm că polițiștii sibieni intensifică acțiunile pe linia prevenirii evenimentelor produse pe fondul nesupravegherii animalelor în apropiere de sau pe partea carosabilă.
Totodată, sfătuim participanții la trafic ca de îndată ce sesizează producerea unui incident sau circumstanțe care pun în pericol siguranța cetățenilor, să sesizeze instituțiile competente, pentru realizarea unei intervenții rapide și aplicarea măsurilor legale în consecință.
Conform legii, nerespectarea regulilor de circulație privind însoțirea animalelor se sancționează cu amenda cuprinsă între 405 lei și 607,5 lei.”
