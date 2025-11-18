incendiu devastator la târnava: arde o casă / foto update

O locuință din Târnava a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii intervin marți după-amiază pentru a stinge incendiul.

UPDATE

Pompierii au lichidat incendiul. Interiorul casei, cât și bunurile din interior, au fost distruse. De asemenea, aproximativ 150 mp din acoperiș a fost afectat de incendiu.

„Pompierii au reușit să limiteze extinderea focului la întreaga construcție, fiind salvată o parte din casă și o anexă (aproximativ 160 mp). Un bărbat în vârstă de 30 de ani a avut nevoie de asistență medicală, acesta a suferit un atac de panică și o ușoară intoxicație cu fum. A fost transportat la CPU Mediaș. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost jarul căzut dintr-o sobă fără acumulare de căldură”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii Detașamentului Mediaș au intervenit de urgență în localitatea Târnava pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la o casă de locuit. La fața locului pompierii s-au mobilizat cu trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

„Din primele informații, incendiul se manifesta violent, cu flacără și degajări de fum în interiorul casei și la nivelul podului. În aceste momente incendiul este localizat, se lucrează pentru stingere și îndepărtarea efectelor negative”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii!