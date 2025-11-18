mediașul sărbătorește ziua națională fără paradă militară: program bogat de evenimente

Deși în acest an nu va avea loc tradiționala defilare de 1 Decembrie, Municipiul Mediaș pregătește o serie de activități dedicate Zilei Naționale a României, cu depuneri de coroane, spectacole de muzică populară și lansări de carte.

Potrivit directorului Direcției de Cultură din Mediaș, Elena Sajgo, Primăria Mediaș nu va organiza paradă militară de 1 Decembrie. În schimb, vor avea loc manifestări în fața Primăriei și în Sala Mare a instituției. „În fața Primăriei se va ține o ceremonie militară cu depuneri de coroane”, a precizat reprezentantul Direcției de Cultură.

Programul zilei va începe cu ceremonialul militar și depunerea de coroane, desfășurate în fața Primăriei. La ora 14:00 sunt programate momentele festive, cu participarea oficialităților și a invitaților.

Pe tot parcursul dimineții, între 10:00 și 14:00, medieșenii sunt invitați să participe la un spectacol de muzică populară desfășurat în zona din fața Primăriei. Artiști locali și invitați vor urca pe scenă pentru a marca sărbătoarea într-o atmosferă tradițională.

În paralel cu evenimentele din Piața Primăriei, în intervalul 10:00–14:00, în Sala Mare a Primăriei se vor desfășura lansări de carte, la care sunt așteptați autori, iubitori de lectură și publicul larg.

Reamintim că nici la Sibiu nu va avea loc o paradă militară de 1 Decembrie, însă sibienii au totuși câteva variante pe care le pot lua în calcul dacă vor să sărbătorească Ziua Națională a României, principala opțiune fiind parada de la Alba Iulia.

Citește și: Fără paradă de 1 Decembrie și în acest an la Sibiu: cea mai apropiată alternativă, la o oră distanță