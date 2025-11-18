medieșenii au reacționat exemplar: sterilizări gratuite epuizate rapid în cabinetele veterinare / foto

Primăria Municipiului Mediaș, în colaborare cu Asociația Puppy Tears Animal Rescue, a derulat în ultimele luni o campanie de sterilizare gratuită pentru câinii și pisicile de rasă comună sau metiși, care au stăpân și provin de pe raza municipiului Mediaș.

Pe parcursul lunii septembrie, proprietarii de animale s-au putut programa la unul dintre cele cinci cabinete veterinare partenere, iar începând cu luna octombrie au fost efectuate intervențiile de sterilizare pentru pisici, respectiv de sterilizare și microcipare pentru câini.

Campania s-a bucurat de un interes deosebit din partea medieșenilor, toate locurile disponibile fiind ocupate într-un timp foarte scurt. În total, 183 de animale au fost sterilizate: 132 de pisici (93 femele și 39 masculi) și 51 de câini (31 femele și 20 masculi).

La cabinetele veterinare s-au prezentat persoane din toate categoriile de vârstă, dovadă a implicării comunității în promovarea unui comportament responsabil față de animalele de companie.

Scopul principal al acestei inițiative a fost responsabilizarea proprietarilor de animale și reducerea numărului de animale abandonate din municipiu.

Primăria Mediaș le mulțumește pe această cale tuturor celor care au ales să participe la această campanie.