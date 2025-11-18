ninge sau nu la sibiu? cei de la centrul meteorologic ne-au lămurit cum va fi vremea

Meteorologii sibieni anunță lapoviță și ninsoare în zonele de munte din județul Sibiu.
În județul Sibiu, vremea începe să se strice. Începând de marți, meteorologii sibieni anunță lapoviță în mai multe zone din județ și zăpada de aproximativ 10 – 15 centimetri la munte.
„În județ vom avea lapoviță în zonele submontane, cum ar fi în Arpașul de Jos, în Rășinari spre Păltiniș sau în Săliște. Peste noapte, la munte se va depune zăpadă de 10-15 centimetri în Carpații Meridionali, inclusiv la Bâlea Lac”, au transmis meteorologii sibieni.
Aceștia au amintit faptul că, pe timpul nopții, nici în Sibiu nu este exclusă lapovița, însă probabilitatea să se depună este foarte mică.
Ultima oră
- România pierde pe “Municipal” cu Spania: Kevin Ciubotaru a fost integralist la “tricolorii mici” / video foto 2 ore ago
- Dormeau într-o rulotă, dar s-a făcut scrum: doi oameni sărmani din Ocna Sibiului au nevoie de ajutor / foto 3 ore ago
- Ceremonie emoționantă la Spitalul Militar Sibiu: după 37 de ani în uniformă, colonelul Sevastian Petre se retrage / foto 5 ore ago
- Proiect imobiliar în zona centrală din Mediaș: se construiesc 4 blocuri 6 ore ago
- Se reiau deversările Lacului Vidraru: precizări importante pentru populație 6 ore ago