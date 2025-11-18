operațiune dificilă de repunere pe roți a tir-ului răsturnat la slimnic / foto

Traficul rutier este complet blocat de peste o oră la intrarea în localitatea Slimnic, pe sensul Sibiu – Mediaș.

Acolo, în cursul dimineții de marți, un TIR s-a răsturnat în afara părții carosabile. Conform polițiștilor rutieri sibieni, șoferul, un bărbat de 59 de ani din județul Dâmbovița, a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ.

Operațiunea de repunere pe roți a autocamionului a fost extrem de dificilă, mai ales că remorca era încărcată cu 20 de tone de profile pentru uși și geamuri termopan.

Traficul în zonă este îngreunat.

