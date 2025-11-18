panică globală: o parte a internetului a „înghețat”, iar mii de site-uri au picat - pe listă și multe ziare din românia

O problemă tehnică la serverele Cloudflare a „paralizat” mai multe site-uri la nivel global. Inclusiv în județul Sibiu, unele site-uri au întâmpinat dificultăți în accesarea bazelor de date.

Cloudflare este o infrastructură esențială pentru internet, oferind tehnologii care protejează site-urile de atacuri cibernetice și le mențin online chiar și în perioade de trafic intens.

„Cloudflare este conștientă de o problemă care poate afecta mai mulți clienți și o investighează. Vom oferi mai multe detalii pe măsură ce informațiile devin disponibile.” au transmis reprezentanții Cloudflare

Nici site-urile de știri nu au scăpat de „pana” Cloudflare. Libertatea, Antena 3, Gândul, Mediafax, G4Media și altele nu au putut fi accesate de către utilizatori.

Chiar și site-ul de monitorizare a întreruperilor Down Detector a fost afectat de probleme, dar a afișat o creștere bruscă a sesizărilor de erori. Utilizatorii afectați au văzut mesajul „internal server error on Cloudflare’s network” și li s-a cerut să încerce din nou peste câteva minute.

Printre site-urile afectate se numără OpenAI (creatorii ChatGPT), platforma de jocuri League of Legends, serviciul de pariuri bet365 și compania de plăți Sage, potrivit Down Detector. X, fostul Twitter, este cel mai vizibil site care a întâmpinat probleme în urma incidentului.