președintele psd sibiu l-a felicitat pe mitropolitul ardealului cu ocazia celor 20 de ani de slujire: ”la mulți ani binecuvântați, înaltpreasfințite părinte!”

Președintele PSD Sibiu, Bogdan Trif, a transmis un comunicat de presă în care și-a exprimat recunoștința și aprecierea pentru cele două decenii de slujire ale Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu.

“O slujire plină de devotament, blândețe și înțelepciune- doar câteva cuvinte care definesc lucrarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu!

Marcăm un moment cu adevărat special pentru întreaga comunitate ortodoxă din Ardeal și pentru toți cei care își găsesc alinarea în credință și tradiție. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu împlinește două decenii de slujire neîntreruptă ca Mitropolit al Ardealului — 20 de ani în care a fost un sprijin, un povățuitor și un reper de echilibru pentru noi toți.

Transmit Înaltpreasfinției Sale cele mai calde urări de sănătate și putere. Să vă dăruiască Dumnezeu lumină în gând, pace în suflet și energie să duceți mai departe misiunea frumoasă pe care o împliniți cu atâta răbdare și înțelepciune.

Vă mulțumim pentru felul în care, prin cuvânt și faptă, ați reușit să aduceți mai aproape comunitățile noastre, să susțineți familiile, tinerii și toți cei care au nevoie de îndrumare. Continuitatea și stabilitatea clădite în acești ani rămân un dar important pentru Ardeal și pentru întreaga Biserică Ortodoxă.

La mulți ani binecuvântați, Înaltpreasfințite Părinte! Să vă fie drumul în continuare presărat cu roade bune și cu puterea de a îndruma cu aceeași blândețe și fermitate.” a trasmis Președintele PSD Sibiu, Bogdan Trif